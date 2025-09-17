Semnul bizar pe care Adriana Bahmuțeanu l-a primit de la mama sa, după moarte: ”Am găsit pe geam...”

Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit în urmă cu o săptămână, iar vedeta trece printr-o perioadă extrem de grea. Cele două au avut mereu o relație apropiată, bazată pe afecțiune și susținere, motiv pentru care despărțirea este cu atât mai dureroasă. Vedeta mărturisește că simte prezența mamei sale și are parte de mici semne care îi dau încrederea că aceasta îi este în continuare aproape.

Aceasta a povestit că a primit mai multe semne de la mama ei în ultimele zile. A găsit la fereastră o pană albă, deosebită, care i-a dat o stare optimistă. La puțin timp de la acel moment, Adriana Bahmuțeanu a primit o veste bună. Ulterior a văzut și o cutie de bomboane în geantă, lăsată de Petruța Toma, înainte de deces.

Totuși, cel mai greu îi este să se confrunte cu dorul, mai ales că simte că au rămas lucruri nespuse între ele. Mama sa s-a stins cu regretul de a nu le mai putea transmite nepoților ultimele sfaturi, ceea ce face ca pierderea să fie și mai apăsătoare pentru vedetă.

„De exemplu am găsit pe geam, deși aveam plasa de țânțari, pe glaful de la geam o pană albă și după aceea am primit o veste bună. M-am uitat în geantă și era cutia de bomboane pe care ea mi-o dăduse, mi-o pusese în geantă. Sunt niște lucruri… Mi-e foarte dor de ea. Cu dorul e mai greu de luptat. Parcă au mai rămas lucruri nespuse. Ea a murit de supărare. Ea a vrut să le spună nepoților ultimele povețe și nu a mai putut vorbi.”, a spus Adriana Bahmuțeanu la Spynews TV.

Adriana Bahmuțeanu a avut o relație apropiată cu mama sa

Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre legătura puternică avută cu mama ei și despre felul în care simte că aceasta îi este aproape și după dispariție, mărturisind că dorul rămâne copleșitor.

„Cu mama a fost un doliu anticipat, pentru că știam ce se va întâmpla și practic, împreună cu ea și cu sora mea ne-am trăit o parte din travaliul de doliu împreună. Noi discutam despre moarte, mamei nu i-a fost frică niciodată de moarte. (…) Avea totul pregătit.

O simt peste tot, o văd peste tot, îmi dă semne că mă iubește”, a mai spus vedeta.

CITEȘTE ȘI: Marele regret pe care îl are Adriana Bahmuțeanu după moartea mamei sale. Ce nu a apucat să facă

Nu l-a lăsat inima și a venit să își ia adio de la mama Adrianei Bahmuțeanu! Cine a apărut la înmormântarea Petruței Toma