Nu l-a lăsat inima și a venit să își ia adio de la mama Adrianei Bahmuțeanu! Cine a apărut la înmormântarea Petruței Toma

De: Irina Rasoveanu 10/09/2025 | 13:12
Mama Adrianei Bahmuțeanu este condusă pe ultimul drum la Biserica Sf. Ioan Botezătorul din Capitală. Slujba a început deja, iar cei dragi au venit să își ia rămas bun. Mai mult decât atât, oamenii au rămas surprinși atunci când au văzut cine a apărut la funeralii. 

Miercuri, 10 septembrie 2025, Petruța Toma este condusă pe ultimul drum. Mama Adrianei Bahmuțeanu, s-a stins din viață în urmă cu două zile. La finalul lunii iulie, aceasta suferise un accident vascular cerebral. Starea femeii a fost considerată gravă încă de la început, iar echipele medicale au decis transportul ei de urgență la Spitalul Fundeni din Capitală, unde a fost internată pe secția de neurologie.

Cine a apărut la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu a fost cea care a anunțat că înmormântarea mamei sale are loc miercuri, 10 septembrie 2025, începând cu ora 11:00, la Biserica Sf. Ioan Botezătorul din Capitală. În mesajul transmis, jurnalista a ținut să precizeze și care este marele său regret.

„Timpul nu se mai întoarce, iar marele meu regret este că nu am reușit să-i dăruiesc mamei mele bătrânețea liniștită pe care ar fi meritat-o din plin, cu toată familia alături, ferită de necazuri și de șocuri emoționale!(…)

Vă mulțumesc pentru că ne-ați respectat această dorință, de a ne jeli pierderea departe de ochii lumii! Pentru cei care doresc să îi aducă mamei mele un ultim omagiu, slujba de înmormântare va avea loc miercuri, ora 11.00, la Biserica Sf Ioan Botezătorul din Șoseaua Pantelimon 257”, a transmis Adriana Bahmuțeanu, pe rețelele de socializare.

Rudele și apropiații s-au adunat pentru a o conduce pe ultimul drum pe Petruța Toma. De asemenea, oamenii au rămas surprinși atunci când și-a făcut apariția la biserică Maximus, fiul cel mare al Adrianei Bahmuțeanu.

În perioada în care mama sa a fost internată în spital, jurnalista a mărturisit că marea ei dorință era să își vadă nepoții înainte de a-și da ultima suflare. Din păcate, nu a apucat să și-o împlinească, însă băiatul cel mare nu a putut să nu își ia rămas bun de la bunica sa. Adolescentul a venit să îi aducă Petruței Toma un ultim omagiu.

„Mi-e teamă că o pierd pe mama și nu mai apucă să-si vadă nepoții pe care i-a crescut. A suferit în aceste luni mai rău ca mine, atât din cauza faptului că nu a mai reușit să vorbească cu nepoții ei, cât și din cauza nedreptății care mi s-a făcut și a hărțuirii în instanță la care am fost supusă de către frații vitregi. A pus totul la inimă, iar în această perioadă a mai suferit două operații grele și acum organismul i-a cedat.

Ea a dorit neapărat să ceară în instanță dreptul la relații personale cu copiii și a mers la fiecare termen, însă, înainte de ultimul termen al procesului, cu o zi înainte, i s-a făcut rău. Noi am crezut că este obosită și doarme, dar ea a suferit, de fapt, un AVC. Din păcate, stresul și durerea au devastat-o”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, înainte ca mama ei să se stingă din viață, pentru CANCAN.RO.

