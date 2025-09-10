Marele regret pe care îl are Adriana Bahmuțeanu după moartea mamei sale. Ce nu a apucat să facă

Zi de doliu pentru Adriana Bahmuțeanu. Prezentatoarea își conduce mama pe ultimul drum și trăiește una dintre cele mai grele zile din viața ei. Deși era pregătită pentru multe încercări, pierderea celei care i-a dat viață a venit ca un șoc, iar durerea este acum dublată de un mare regret.

Mama Adrianei, Petruța Toma, s-a stins din viață în urmă cu doar câteva zile, după ce în ultima perioadă s-a confruntat cu probleme de sănătate și chiar cu un AVC. Vedeta este convinsă că supărările și tensiunile din familie au contribuit la starea de sănătate a celei care i-a fost cel mai apropiat sprijin.

Marele regret pe care îl are Adriana Bahmuțeanu

Astăzi, la București, are loc slujba de înmormântare, iar Adriana Bahmuțeanu recunoaște că plecarea mamei o lasă cu un gol imens în suflet. Ceea ce o apasă cel mai tare este faptul că nu a reușit să îi ofere liniștea și siguranța pe care și-ar fi dorit-o pentru ea la bătrânețe.

”(…) timpul nu se mai intoarce iar marele meu regret este ca nu am reusit sa-i daruiesc mamei mele batranetea linistita pe care ar fi meritat-o din plin, cu toata familia alaturi, ferita de necazuri si de socuri emotionale! (…) Va multumesc pentru ca ne-ati respectat aceasta dorinta, de a ne jeli pierderea departe de ochii lumii! Pentru cei care doresc sa ii aduca Mamei mele un ultim omagiu ,slujba de inmormantare va avea loc miercuri ora 11.00 la Biserica Sf Ioan Botezatorul din Soseaua Pantelimon 257”, a transmis Adriana Bahmuțeanu pe rețelele de socializare.

În aceste momente de mare durere, vedeta își ia rămas bun de la mama ei, sperând că măcar acum, în eternitate, aceasta va avea pacea și liniștea pe care nu a apucat să o trăiască pe pământ.

CITEȘTE ȘI:

George Restivan știa că mama Adrianei Bahmuțeanu o să moară. Carmen Harra i-a prezis: ”Am știut că nu apucă 2026”

Marele absent de la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu. Nimeni nu se aștepta la asta: ”S-a întâmplat prea din scurt”