Care a fost ultima dorință a Petruței Toma. Adriana Bahmuțeanu a spus totul abia acum

Mama Adrianei Bahmuțeanu s-a stins din viață la începutul lunii septembrie, lăsând un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o. Jurnalistei încă nu îi vine să creadă că mama sa a murit, fiind extrem de îndurerată.

Petruța Toma s-a stins din viață pe data de 8 septembrie 2025. Adriana Bahmuțeanu a avut o relație foarte apropiată cu mama sa, bazată pe susținere, afecțiune și abia își găsește puterea să meargă mai departe după moartea acesteia.

Care a fost ultima dorință a Petruței Toma

Adriana Bahmuțeanu a ajuns la capătul puterilor. De aproape un an de zile vedeta nu și-a mai văzut copiii, iar adolescenții au rupt legătura, inclusiv cu bunica lor, care i-a crescut și a avut grijă de ei. Înainte de moartea lui Silviu Prigoană, băieții aveau o relație foarte bună cu bunica lor și o vizitau de câte ori aveau ocazia.

După moartea fostului soț al Adrianei Bahmuțeanu, lucrurile s-au schimbat total. Petruța Toma și-a serbat ziua de naștere fără nepoții săi, iar femeia a trecut și printr-un AVC. Nici după aceste momente grele prin care a trecut, aceasta nu a putut să își vadă nepoții. În cadrul unei emisiuni televizate la care a fost invitată, jurnalista a vorbit și despre ultima dorință a mamei ei. Petruța Toma voia să le vorbească nepoților și să îi revadă, însă acest lucru nu a mai fost posibil.

„Își dorea ca situația asta să se rezolve, cu copiii și era foarte șocată de nedreptatea care se făcea și care se face în continuare în instanțele de judecată. Vorbea de toate termenele, de toate procesele(…) Îmi spunea că nu îi vine să creadă cât de ușor se vând oamenii pe câțiva lei. Toată situația asta a dus-o pe mama acolo unde a dus-o și îmi pare rău, că ar mai fi avut câțiva ani de trăit. Noi mergeam cu ea pe la doctori, încercam să-i facem o viață cât mai confortabilă, să avem grijă de sănătatea ei.…Dar, din păcate, suferința asta emoțională, da, i-a grăbit sfârșitul.”, a mai mărturisit aceasta.

