Tily Niculae face dezvăluiri siropoase din perioada când filma în La Bloc, alături de Laura Cosoi și Dana Rogoz: ”Am plâns! Eram în sutien, în chiloți și …”

Gala ELLE STYLE AWARDS 2023 a reunit o mulțime de nume din lumea vedetelor românești. Printre persoanele publice s-a numărat și Tily Niculae, o figură pregnantă, dar destul de greu de „prins”, dată fiind viața activă de familie. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta actriță din serialul La Bloc a oferit un interviu de senzație, plin de dezvăluiri insolite despre trecutul glorios.

Faima și recunoașterea publică nu au venit fără sacrificii, susține Tily Niculae, care povestește cum a ajuns pe patul de spital din cauza epuizării. Un alt episod marcant din viața vedetei este cel în care aceasta a pozat sexy alături de Laura Cosoi și Dana Rogoz, colegele de la vremea respectivă. S-a lăsat cu plâns și multe introspecții!

Ritmul alert al filmărilor a „propulsat-o” în brațele medicilor pe Tily Niculae: „Am ajuns la spital, nu mai puteam să respir!”

CANCAN.RO: Vorbeam cu alte vedete care spuneau că de-a lungul carierelor contractele avute le obligau să fie mondene, la tine cum a fost?

Tily Niculae: Noi, cumva, și să ne fi dorit să fim mondene, noi nu aveam voie. Aveam filmări de luni până duminică, pentru că în paralel cu La Bloc s-a făcut și serialul Fete cu Lipici, în care eram doar noi trei. A fost o viață destul de intensă, după care am trăit să mă duc și eu la petreceri, că mă invitau oamenii.

CANCAN.RO: Tu ți-ai trăit „tinerețile” mai târziu…

Tily Niculae: Așa e, da, dup-aia m-am împiedicat ușor în căsnicie, în Făt-Frumos. Eu am prins niște lucruri pe care oamenii le caută acum, la 40 de ani – recunoaștere, carieră, etc. La noi au venit lucrurile astea inconștient, nici nu știam de capul nostru, nu ne gândeam noi la carieră și la faimă, știam doar că trebuie să mergem la filmări. Când suna ceasul la 4 dimineața, îmi venea să-l sparg. Dacă mai aveai și filmare care se termina la 11, imaginează-ți.

CANCAN.RO: Era regim draconic, simțeai că nu mai duci?

Tily Niculae: Da, la un moment dat am ajuns la spital, țin minte că nu mai puteam să respir. Am ajuns la doctor în cabinet și mi-a zis «la 21 de ani nu știu dacă ați auzit, dar burnout-ul există și din burnout se cedează». A fost prima dată când am aflat, când nu mai puteam, luam o pauză. Noi filmam, dacă îți vine să crezi, trei episoade pe zi.

Actrița face dezvăluiri despre pictorialul sexy care a impactat-o profund: „Am plâns. Eram în sutien și în chiloți și mă întrebam ce caut acolo!”

CANCAN.RO: Te-ai mai întoarce, dacă ai mai avea ocazia să o faci?

Tily Niculae: Nu știu dacă aș mai avea aceeași energie, acum când vine 10 seara, îmi este somn. M-aș mai duce, dar condițiile ar fi ușor diferite, cu siguranță n-aș mai pleca de pe platou la 11 noaptea. Problema e că în televiziune și cinematografie dorințele astea nu prea se pupă cu nevoile producției. Când ai secvențe de noapte sau cadre de dimineață, trebuie să fii acolo.

CANCAN.RO: Pe vremea aceea ai avut și propuneri de la revistele cu pictoriale incediare? Laura Cosoi a pozat în Playboy…

Tily Niculae: Am avut și nu m-am dus. Nu pentru că e ceva greșit, din contră, mi se pare o frumusețe fantastică, să vezi o femeie în toată splendoarea ei. Cu atât mai mult, să nu fii inhibată, pentru că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Nu am simțit nevoia să mă arăt, nu m-am simțit pregătită. Nu m-am simțit să pot să fiu văzută de către toată lumea. A fost chiar o apariție, fusese altă revistă, dar nu eram în varianta aia de nud, am apărut toate trei și eram în lenjerie intimă. Am plâns la ședința aia foto, nu îți poți imagina.

CANCAN.RO: Îți era rușine?

Tily Niculae: Da, eram în sutien și în chiloți și mă întrebam ce caut acolo. Era o vârstă extrem de fragedă, în care practic tu nu îți descoperi corpul, nu te descoperi pe tine, nu ești atât de validată tu cu tine. Nici acum nu e nevoia aia să o arăt, dar acum aș face-o cu mult mai multă ușurință.

