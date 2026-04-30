Liviu Vârciu și Pepe, rivali neașteptați! Prezentatorii TV luptă pentru locul 1. Competiția care le-a dat planurile peste cap

Pepe și Liviu Vârciu, în plină luptă! Nu e vorba de muzică, nici de televiziune de data asta. Artiștii schimbă scena cu… ceva mult mai personal. O coincidență le-a dat planurile peste cap și i-a aruncat direct într-o competiție cum rar vezi în showbiz. CANCAN.RO are toate detaliile.

Cine ar fi crezut că doi dintre cei mai cunoscuți artiști din România ajung să se duelezе în… creșterea câinilor? Ei bine, fix asta se întâmplă acum între Liviu Vârciu și Pepe, care se pregătesc pentru o competiție cât se poate de serioasă.

Liviu Vârciu și Pepe se luptă pentru locul 1

Totul a pornit de la o coincidență neașteptată: câinii lor din rasa Cane Corso și-au găsit pereche aproape în același timp. De aici până la ideea unei rivalități a fost doar un pas, iar cei doi nu sunt genul care să facă lucrurile pe jumătate.

Potrivit lui Mihai Nae, atât Liviu, cât și Pepe au deja planuri mari pentru viitorii pui. Nu doar că vor păstra fiecare câte un exemplar, dar își doresc ca acești câini să crească alături de copiii lor și, mai mult decât atât, să ajungă campioni în competițiile canine.

„Atât Liviu Vârciu, cât și Pepe își doresc să oprească pui din câinii lor de suflet, care să crească împreună cu ai lor copii. Amândoi vor avea grijă ca puii să devină campioni”, a spus Mihai Nae.

Dincolo de partea emoțională, apropiații spun că ambii artiști tratează totul extrem de serios. Nu e doar o joacă sau un moft de moment, vorbim de implicare reală, atenție la detalii și, evident, dorința de a ieși pe primul loc.

Pepe abia așteaptă un nou membru în familie în vara acestui an și ne-a dat câteva detalii: „Eu aștept pui de la cațelul meu. Cane corso. Băiat…să fie din familie. Mihai știe despre ce este vorba. În vară cred că avem.”

Așa că, departe de reflectoare și hituri, Liviu Vârciu și Pepe intră într-o competiție inedită, unde trofeul nu e o statuetă, ci titlul de „cel mai bun exemplar”. Cine va câștiga? Greu de spus. Dar un lucru e clar: orgoliile sunt mari, iar ”lupta” abia începe.

