De: Diana Cernea 01/02/2026 | 22:10
Prăjituri negre și popcorn de lux: Premiera alb-negru a filmului Melania la Casa Albă
Prăjiturile negre și luxul monocrom au definit atmosfera unui eveniment exclusivist găzduit la Casa Albă. Documentarul Melania a avut parte de o proiecție VIP atent regizată, mai degrabă ca exercițiu de imagine decât ca lansare cinematografică.

O proiecție de gală într-un decor neobișnuit

Săptămâna aceasta marchează lansarea peliculei Melania, documentarul oficial al companiei Amazon despre Prima Doamnă a Statelor Unite, regizat de Brett Ratner și realizat cu un buget de producție estimat la aproximativ 40 de milioane de dolari. Deși interesul publicului larg pentru film rămâne discutabil, spectacolul adevărat a avut loc sâmbătă, în cadrul unei proiecții speciale organizate chiar la Casa Albă.

Potrivit publicației The Guardian, evenimentul a avut loc într-un cinematograf improvizat, construit temporar din cauza lucrărilor aflate în desfășurare la sala de bal a Casei Albe. Aproximativ 70 de invitați VIP au participat la proiecție, printre care directori de top din industria tech, figuri publice internaționale și celebrități din sport. Amazon ar fi alocat nu mai puțin de 35 de milioane de dolari pentru promovarea filmului, iar o parte din această investiție a fost vizibilă chiar la eveniment.

Când gustările devin “statement” de lux

Tema serii a fost, fără îndoială, monocromia. Invitații au plecat acasă cu suveniruri atent alese: bilete de cinema înrămate, ediții limitate ale cărții Melania și cutii de popcorn personalizate, toate în alb și negru. Meniul a urmat aceeași direcție estetică, incluzând M&M’s alb-negru, covrigei glazurați în ciocolată, macarons, fursecuri personalizate și tarte albe, aranjate pe o masă de servire amplasată central.

Potrivit The Guardian, până și sosirea invitaților a fost acompaniată de o fanfară militară care a interpretat „Melania’s Waltz”, tema muzicală principală a documentarului, compusă special pentru film. Totul a fost gândit pentru a crea o experiență completă, controlată până la cel mai mic detaliu.

Premiera oficială a filmului urmează să aibă loc la Kennedy Center, recent redenumit, dar rămâne de văzut cât de departe va fi dusă estetica monocromatică. Dincolo de controversele politice și contextul tensionat, lansarea pare să urmărească transformarea documentarului într-un brand de lifestyle elegant și aspirațional. Dacă publicul va îmbrățișa această viziune este, însă, o cu totul altă poveste.

