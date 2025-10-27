Acasă » Știri » Scandal în fotbal! Florin Tănase l-a atacat dur pe Giovanni Becali: „A ajuns prea rău și îmi e…”

27/10/2025
La scurt timp după meciul de pe „Arena Națională”, unde FCSB a obținut o victorie categorică în fața celor de la UTA Arad, scor 4-0, Florin Tănase s-a remarcat ca unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. După partidă, fotbalistul a vorbit despre un subiect mai sensibil legat de declarațiile lui Giovanni Becali și l-a atacat dur pe impresar. 

Florin Tănase l-a atacat dur pe Giovanni Becali. Imediat după ce s-a terminat meciul cu UTA Arad, unde FCSB a câștigat victoria cu scorul de 4-0, fotbalistul a abordat și situația tensionată provocată de declarațiile impresarului, care îl etichetase drept „sifonul lui Gigi Becali”. Acesta a reacționat, subliniind că acuzațiile care i se aduc sunt nefondate și lipsite de profesionalism.

Fotbalistul explică faptul că relația lui cu patronul echipei FCSB, Gigi Becali, este strict profesională și că afirmațiile făcute de agentul de jucători sunt exagerate și menite să creeze senzațional. De asemenea, face aluzie la inconsecvențele și lipsa de documentare a acestuia, transformând întreg incidentul într-un reproș.

”(n.r. E adevărat că în vestiar au existat tensiuni din cauza rezultatelor slabe? Giovanni Becali a spus că jucătorii te consideră ‘sifonul’ patronului) Chiar te felicit pentru întrebarea asta. Îmi e milă de Giovanni Becali, săracul! A decăzut atât de mult!

E clar că e un angajat la un podcast și că trebuie să ia un salariu, dar să vii etichetezi așa niște persoane, cu niște invenții… Nu mă așteptam, mai ales de la dânsul. El nu are de unde să știe ce discut eu cu nea Gigi. El, profesional, neavând cu ce să iasă, se leagă și el de nume care chiar au valoare și creează ecou.

Sursa foto: Captură TV

A mai zis acolo niște aberații, că mă închin eu de 4-5 ori. E de râs, dar e și de plâns. La ortodocși te închini de 3 ori, dar dacă dânsul a numărat de 4 ori, se pare că nu e de ajuns să ai doar școala vieții! Trebuie să mai mergi și pe la matematică, să mai faci adunări și scăderi.

Când era nemulțumit (n.r. Gigi Becali) de anumiți jucători eu căutam să le găsesc scuze. El (n.r. Giovanni Becali) a ajuns prea rău și îmi e milă de el, săracul!”, a declarat Florin Tănase pentru Digi Sport.

