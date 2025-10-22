„Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român”. Mesajul lui Cristi Chivu i-a uimit pe italieni

După meciul dintre Inter Milano și Union St. Gillois (scor 4-0), mândru de reușita echipei sale, Cristian Chivu i-a uimit pe jurnaliștii italieni cu o declarație surprinzătoare. Înțelepciunea antrenorului, dar și termenii din limba română au indus în eroare presa străină.

Cristi Chivu: ”Am fost acolo să asculd, să dau sfaturi și câteva îmbrățișări”

Pe lângă antrenamentele fizice specifice sportului, Cristian Chivu a ținut cont de suportul moral și emoțional pe care trebuie să îl simtă jucătorii din partea liderului. Acesta a declarat că ”echipa avea nevoie să fie înțeleasă, liniștită, dar și scuturată”, cel din urmă termen inducând în eroare jurnaliștii italieni prezenți. Întrebat ce înseamnă cuvântul ”scuturată”, antrenorul de la Inter Milano le-a reamintit celor prezenți că este român și că acesta a fost cel mai potrivit cuvânt care i-a venit în minte.

“Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român (n.r. – râde). Echipa asta avea nevoie să fie înțeleasă și apărată, nu putem uita parcursul de anul trecut. Nu putem uita că până în aprilie a fost o echipă stratosferică, judecată doar pentru că nu a atins anumite obiective. Aveau nevoie doar să fie înțeleși și apărați, antrenați și, uneori, trebuie să fii și dur, să le spui lucrurile în față. Trebuie să accepți adevărul, să lași în urmă anumite dezamăgiri și să mergi mai departe cu convingere, dorință și pasiune. Nu am făcut mare lucru: am fost acolo să ascult, să dau câteva sfaturi și câteva îmbrățișări. Trebuie să oferi și mângâieri: când apar probleme, trebuie să intri în inimă și în minte și să scoți ce e mai bun din ei. Munca nu este făcută doar de mine, ci de tot personalul și de clubul care a oferit sprijinul potrivit. Drumul este încă lung, nu trebuie să ne lăsăm pradă iluziilor“, a spus antrenorul român, potrivit fcinter1908.it.

