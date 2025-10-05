Acasă » Știri » Imagini RARE cu fetele lui Cristi Chivu. Natalia și Anastasia au moștenit dragostea pentru fotbal

Imagini RARE cu fetele lui Cristi Chivu. Natalia și Anastasia au moștenit dragostea pentru fotbal

De: Andreea Stăncescu 05/10/2025 | 18:15
Imagini RARE cu fetele lui Cristi Chivu. Natalia și Anastasia au moștenit dragostea pentru fotbal
Cum arată fiicele celor doi / FOTO: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Adelina Chivu a renunțat la viața pe care o avea în România în anul 2008, atunci când a ales să își urmeze soțul, pe Cristi Chivu, la Milano, orașul unde fostul căpitan al Echipei Naționale este antrenor. De atunci, viața lor s-a schimbat complet, iar cele două fiice, Natalia și Anastasia, au crescut și au devenit adolescente. La 16 și 14 ani, acestea au moștenit cea mai mare pasiune a tatălui lor. 

Cristi și Adelina Chivu sunt foarte mândri de fiicele lor adolescente. Natalia, în vârstă de 16 ani, și Anastasia, de 14 ani, au preluat de la părinți pasiunea pentru sport, iar fotbalul pare să fie activitatea care le unește cel mai mult. Deși preferă să aibă o viață cât mai discretă, soția antrenorului mai publică imagini de familie, inclusiv cu cele două adolescente.

Recent, pe rețelele de socializare au apărut câteva imagini surprinse în timpul unui meci special când tinerele au s-au înfruntat pe teren. Partida s-a desfășurat pe terenul Școlii Americane din Milano, instituție la care adolescentele sunt eleve. Ele poartă echipamente sportive, ducând tradiția mai departe către o nouă generație. În imagini se poate observa și cum tatăl lor, Cristi Chivu, le urmărește plin de emoție.

Adelina Chivu încearcă să-și țină departe fiicele de pericole

Adelina Chivu a vorbit deschis despre modul în care reușește să-și țină fiicele, Natalia și Anastasia, departe de tentațiile vieții din Milano. Vedeta a mărturisit că a fost atentă să se documenteze despre riscurile existente și a explicat că, din fericire, fetele ei sunt cuminți și nu simt nevoia să se aventureze prea mult prin oraș.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult!
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Ea a atras atenția asupra pericolelor tot mai mari ale orașului care, în trecut, era considerat liniștit și sigur, dar care s-a schimbat radical în ultimii ani.

„Eu nu am avut (…). E și un centru important de distribuție Milano, eu am urmărit niște documentare, m-am documentat, doar că ele sunt foarte cumințele momentan. Ele nu prea au dorință să se ducă cine știe unde, căci au totul la îndemână. Cred că și asta a ajutat, faptul că în complexul ăsta au colegi de școală, că se vizitează și nu umblă prin oraș încă.

Drogurile, păi este mult mai rău decât la București, nesiguranța de pe străzi, din Milano. În ultimii ani este cel mai periculos oraș posibil. Era super liniște și pace, dar nu știu ce s-a întâmplat. Nu mai poți să porți un ceas. Chiar am fost la poliție, că mi-au clonat cardul la Londra. Este groaznic la Milano, dar asta se întâmplă cam în ultimii trei ani, mai ales după pandemie”, a povestit Adelina Chivu la podcastul „Fain & Simplu cu Mihai Morar”.

CITEȘTE ȘI: Am făcut calculul complet. Câți bani plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru școala privată a Evei și a lui David, în fiecare lună

Dieta-minune a Nicoletei Luciu. Cum a reușit să slăbească 12 kilograme: ”Mâncânc două mese din astea pe zi”

Tags:
Iți recomandăm
Gestul impresionant făcut de Gigi Becali pentru imigranții din Capitală: ”Vin după mine, că și-au dat vorbă între ei”
Știri
Gestul impresionant făcut de Gigi Becali pentru imigranții din Capitală: ”Vin după mine, că și-au dat vorbă între…
Are 70 de ani, dar arată de 40! Dieta UNICĂ la care a apelat acest chirurg faimos din Japonia: a descoperit elixirul tinereții
Știri
Are 70 de ani, dar arată de 40! Dieta UNICĂ la care a apelat acest chirurg faimos din…
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
Mediafax
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult!
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai...
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Dan Alexa, despre Asia Expres, divorț și ce înseamnă să fii tată la 45 de ani: „După ce le vezi pe toate, ajungi să te bucuri pentru orice”
Adevarul
Dan Alexa, despre Asia Expres, divorț și ce înseamnă să fii tată la...
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu noua carte de identitate electronică
Digi24
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu noua...
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Mediafax
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din...
Parteneri
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă!...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Click.ro
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”
Antena 3
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt...
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Digi 24
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că...
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe zona de producție, cu inflație mare
Digi24
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe...
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
kanald.ro
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este...
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
kfetele.ro
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
observatornews.ro
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
go4it.ro
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
Descopera.ro
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
FCSB, primul transfer din iarnă: “Cu el rezolvă problema jucătorului U21!”. Reacția lui Mihai Stoica. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, primul transfer din iarnă: “Cu el rezolvă problema jucătorului U21!”. Reacția lui Mihai Stoica....
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Decizie de ultimă oră în privința lui Șut. Update exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Decizie...
Traian Băsescu rupe tăcerea după eliberarea Elenei Udrea. Prima sa declarație de la ieșirea acesteia: Ar fi fost un bun politician
Capital.ro
Traian Băsescu rupe tăcerea după eliberarea Elenei Udrea. Prima sa declarație de la ieșirea acesteia:...
Elena Udrea, probleme GRAVE cu legea, la două luni de când a fost eliberată. Situația e mai gravă decât credea
Romania TV
Elena Udrea, probleme GRAVE cu legea, la două luni de când a fost eliberată. Situația...
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Tichete de 240 de lei pentru români. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere proiectul. Cine beneficiază
Capital.ro
Tichete de 240 de lei pentru români. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere proiectul. Cine...
Evenimentul din Vadu Crișului care a legat pentru totdeauna destinul unei fete simple de Casa Regală
evz.ro
Evenimentul din Vadu Crișului care a legat pentru totdeauna destinul unei fete simple de Casa...
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
Gandul.ro
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar...
Suma indecentă pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani: Le fac pe plac
as.ro
Suma indecentă pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii...
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu...
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul date cu Veronica? Andreea Mantea: „Nu pari fericit” Concurentul din „Casa Iubirii” a rămas fără cuvinte
radioimpuls.ro
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul...
1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA a legalizat bișnița și a dat startul nebuniei
Fanatik.ro
1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA...
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi
Fanatik.ro
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui...
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gestul impresionant făcut de Gigi Becali pentru imigranții din Capitală: ”Vin după mine, că și-au ...
Gestul impresionant făcut de Gigi Becali pentru imigranții din Capitală: ”Vin după mine, că și-au dat vorbă între ei”
Are 70 de ani, dar arată de 40! Dieta UNICĂ la care a apelat acest chirurg faimos din Japonia: a descoperit ...
Are 70 de ani, dar arată de 40! Dieta UNICĂ la care a apelat acest chirurg faimos din Japonia: a descoperit elixirul tinereții
Andrei, un tânăr de 24 de ani din Constanța, a murit după ce a căzut cu mașina de pe un pod. Mesajul ...
Andrei, un tânăr de 24 de ani din Constanța, a murit după ce a căzut cu mașina de pe un pod. Mesajul sfâșietor al iubitei sale
Desfăşurare de forţe pentru petrecerea filmului românesc “Cursa” de 4 milioane de €! Codin ...
Desfăşurare de forţe pentru petrecerea filmului românesc “Cursa” de 4 milioane de €! Codin Maticiuc a făcut show cu 2000 de invitaţi
Cosmina și Alin, concurenții sezonului 3 de la Mireasa, s-au căsătorit! Jador a făcut show la nunta ...
Cosmina și Alin, concurenții sezonului 3 de la Mireasa, s-au căsătorit! Jador a făcut show la nunta lor: ”Să aveți o viață plină de iubire!”
Irina Columbeanu rupe tăcerea! Drama prin care trece Irinel Columbeanu la azil: ”Acum, la nevoie, ...
Irina Columbeanu rupe tăcerea! Drama prin care trece Irinel Columbeanu la azil: ”Acum, la nevoie, mai sunt foarte puțini”
Vezi toate știrile
×