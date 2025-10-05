Imagini RARE cu fetele lui Cristi Chivu. Natalia și Anastasia au moștenit dragostea pentru fotbal

Adelina Chivu a renunțat la viața pe care o avea în România în anul 2008, atunci când a ales să își urmeze soțul, pe Cristi Chivu, la Milano, orașul unde fostul căpitan al Echipei Naționale este antrenor. De atunci, viața lor s-a schimbat complet, iar cele două fiice, Natalia și Anastasia, au crescut și au devenit adolescente. La 16 și 14 ani, acestea au moștenit cea mai mare pasiune a tatălui lor.

Cristi și Adelina Chivu sunt foarte mândri de fiicele lor adolescente. Natalia, în vârstă de 16 ani, și Anastasia, de 14 ani, au preluat de la părinți pasiunea pentru sport, iar fotbalul pare să fie activitatea care le unește cel mai mult. Deși preferă să aibă o viață cât mai discretă, soția antrenorului mai publică imagini de familie, inclusiv cu cele două adolescente.

Recent, pe rețelele de socializare au apărut câteva imagini surprinse în timpul unui meci special când tinerele au s-au înfruntat pe teren. Partida s-a desfășurat pe terenul Școlii Americane din Milano, instituție la care adolescentele sunt eleve. Ele poartă echipamente sportive, ducând tradiția mai departe către o nouă generație. În imagini se poate observa și cum tatăl lor, Cristi Chivu, le urmărește plin de emoție.

Adelina Chivu încearcă să-și țină departe fiicele de pericole

Adelina Chivu a vorbit deschis despre modul în care reușește să-și țină fiicele, Natalia și Anastasia, departe de tentațiile vieții din Milano. Vedeta a mărturisit că a fost atentă să se documenteze despre riscurile existente și a explicat că, din fericire, fetele ei sunt cuminți și nu simt nevoia să se aventureze prea mult prin oraș.

Ea a atras atenția asupra pericolelor tot mai mari ale orașului care, în trecut, era considerat liniștit și sigur, dar care s-a schimbat radical în ultimii ani.

„Eu nu am avut (…). E și un centru important de distribuție Milano, eu am urmărit niște documentare, m-am documentat, doar că ele sunt foarte cumințele momentan. Ele nu prea au dorință să se ducă cine știe unde, căci au totul la îndemână. Cred că și asta a ajutat, faptul că în complexul ăsta au colegi de școală, că se vizitează și nu umblă prin oraș încă. Drogurile, păi este mult mai rău decât la București, nesiguranța de pe străzi, din Milano. În ultimii ani este cel mai periculos oraș posibil. Era super liniște și pace, dar nu știu ce s-a întâmplat. Nu mai poți să porți un ceas. Chiar am fost la poliție, că mi-au clonat cardul la Londra. Este groaznic la Milano, dar asta se întâmplă cam în ultimii trei ani, mai ales după pandemie”, a povestit Adelina Chivu la podcastul „Fain & Simplu cu Mihai Morar”.

