Tragedie la Satu Mare: Un bebeluș de trei luni a fost găsit mort în casă

Moarte suspectă în localitatea Remetea Oașului, din județul Satu Mare, după ce un bebeluș de doar trei luni a fost găsit mort în casă. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a decedat sugarul.

În dimineața zilei de 11 martie, un eveniment tragic a lovit o familie din localitatea Remetea Oașului din județul Satu Mare. Un copil de trei luni a fost găsit mort în casă.

Membrii familiei au alertat autoritățile, iar mai multe echipaje s-au prezentat la domiciliul indicat. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare, bebelușul nu a mai putut fi salvat.

Autoritățile au deschis o anchetă și fac cercetări pentru a stabili circumstanțele în care a murit copilul. Trupul neînsuflețit al bebelușului a fost dus la IML pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cu exactitate cauza morții acestuia.

Ce au transmis anchetatorii

„La data de 11 martie a.c., la ora 08:28, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că un sugar ar fi decedat în locuință, în localitatea Remetea Oașului. În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilindu-se faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind un sugar de 3 luni, din localitatea Remetea Oașului. Echipajul medical a efectuat manevre de resuscitare, conform protocolului, însă a fost declarat decesul. La examinarea exterioară a cadavrului nu au fost constatate urme de violență. Cadavrul a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. În cauză nu există suspiciuni cu privire la decesul sugarului. Polițiștii continuă cercetările”, se arată în comunicatul transmis de autorități.

