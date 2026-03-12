Magdalena a fost găsită moartă, într-o pădure. Ce s-a întâmplat cu actrița de 42 de ani

Magdalena Majtyka, celebra actriță, a fost găsită fără viață. Trupul neînsuflețit a fost descoperit într-o pădure. Vedeta avea 42 de ani și a fost cunoscută pentru rolurile sale din telenovele poloneze.

Televiziunea din Polonia este în șoc după vestea despre tragicul eveniment. Actrița a fost găsită în pădure la puțin timp după ce a anunțat că merge să se întâlnească cu un prieten vechi.

Ea a plecat de acasă pe data de 4 martie 2026 și apropiații ei nu au mai știut nimic de ea de atunci. Soțul ei a încercat să afle mai multe și a făcut apel la public pe rețelele de socializare, sperând că poate cineva i-a dat de urmă.

Magdalena Majtyka a fost găsită fără viață

După ce a plecat de acasă pentru a se vedea cu un coleg de liceu, cunoscuta actriță a fost dată dispărută. Ea nu a mai reapărut acasă, iar soțul ei a transmis un mesaj în mediul online, cerând ajutorul fanilor în speranța că, poate, cineva a văzut-o. Zilele au trecut, iar anchetatorii au găsit săptămâna trecută, joi, mașina actriței abandonată pe un drum care ducea spre o pădure din sudul Poloniei. Mașina părea să fie lovită de un copac și a fost lăsată acolo, conform polițiștilor.

La o zi după ce au descoperit autoturismul vedetei, anchetatorii au identificat trupul neînsuflețit al acesteia. Ei au găsit-o într-o pădure, la 200 de metri de locul accidentului. Autopsia a fost făcută și au aflat că artista nu a murit în urma impactului provocat de incident. În acest moment, anchetatorii au explicat că nu există indicii care să îi facă să creadă că o altă persoană ar fi fost implicată. Urmează să fie efectuate teste histologice și toxicologice care vor stabili cauza exactă a decesului.

Pe baza rezultatelor acestor analize, experții vor putea determina cauza finală și definitivă a morții, a spus procurorul.

Lumea televiziunii în șoc

Dispariția și moartea actriței au șocat pe toată lumea. Ea a fost foarte apreciată de publicul polonez. A fost cunoscută pentru rolurile dintre două cele mai iubite seriale din Polonia. Ancheta polițiștilor este în desfășurare, iar procurorii vor să stabilească ce s-a întâmplat în ultimele ore de viață ale ei.

