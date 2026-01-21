Acasă » Știri » Incident la metrou! O persoană s-a aruncat în fața trenului, la stația Constantin Brâncoveanu

De: Maria Roșca 21/01/2026 | 15:25
Incident la stația de metrou Constantin Brâncoveanu din București/ sursă foto: social media

Incident la stația de metrou Constantin Brâncoveanu din București. O persoană s-a aruncat sub roțile trenului. Circulația metroului a fost suspendată, iar echipele SMURD au intervenit de urgență.

Accidentul a avut loc miercuri, 21 ianuarie, în jurul orei 14:00, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu din București. Aproximativ 200 de călătorii se aflau pe peron în momentul în care o persoană s-a aruncat în fața metroului. Trenul s-a oprit înainte de a intra complet în stație, iar călătorii din primul vagon au fost evacuați.

Tentativă de suicid la stația de metrou Constantin Brâncoveanu din București

La fața locului au intervenit echipaje de descarcerare, două autospeciale de pompieri și un echipaj SMURD. Aproximativ 200 de persoane se aflau pe peron în momentul incidentului. Salvatorii au început imediat operațiunile pentru a scoate o persoană prinsă sub tren.

”Metrorex informează că astăzi, 21.01.2026, în jurul orei 14:40, în staţia de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1, a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulaţia trenurilor de metrou este reorganizată în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului – Eroii Revoluţiei, pe firul II şi Tudor Arghezi – Piaţa Sudului, firul 1”, a anunţat compania.

Știre în curs de actualizare… 

Încă un tren de pasageri a deraiat în Spania. Un om a murit și alți aproape 40 au fost răniți

Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri

