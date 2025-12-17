Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Ce mare dorință are Orlando Bloom după despărțirea de Katy Perry. Cum încearcă să treacă peste durerea provocată de brunetă?!

Ce mare dorință are Orlando Bloom după despărțirea de Katy Perry. Cum încearcă să treacă peste durerea provocată de brunetă?!

De: Daniel Matei 17/12/2025 | 22:10
Ce mare dorință are Orlando Bloom după despărțirea de Katy Perry. Cum încearcă să treacă peste durerea provocată de brunetă?!
Orlando Bloom a dezvăluit ce calități caută la următoarea sa parteneră, după ce fosta sa logodnică, Katy Perry, a început o relație cu fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau.

Pe 13 decembrie, actorul a apărut într-un videoclip postat de contul The People Gallery de pe TikTok. În timpul interviului, filmat pe străzile din New York, actorul a fost întrebat dacă ar „prefera o parteneră cu stil sau cu bani”, scrie Hello Magazine.

„Ambele. Trebuie să aleg doar una?”, a răspuns Bloom.

Actorul le-a oferit și câteva sfaturi celor care trec printr-o „perioadă grea”.

„Acționează, ridică-te, fă-ți o rutină, fă orice. Intră în corpul tău, ieși din cap dacă totul e în capul tău. Continuă să creezi”, a spus el.

Când a fost rugat să-și descrie ținuta din acel moment, Orlando Bloom a numit-o un look „confortabil de Crăciun”.

Orlando le-a mai recomandat fanilor să fie autentici în materie de stil: „Fii tu însuți și autenticitatea va avea întotdeauna cel mai lung parcurs.”

A adăugat că magazinele second-hand pot fi surse surprinzător de bune pentru ținute interesante: „Pare că e de la second-hand, dar e Prada,” a spus el râzând.

@thepeoplegallery Street Style with Orlando Bloom #newyorkstreetstyle #orlandobloom #ootd #prada #thepeoplegallery ♬ original sound – The People Gallery

Fosta lui Orlando Bloom are o relație cu Justin Trudeau

Katy Perry și Orlando Bloom și-au anulat logodna în iulie printr-o declarație comună.

„Din cauza interesului crescut și discuțiilor recente legate de relația dintre Orlando Bloom și Katy Perry, reprezentanții au confirmă că Orlando și Katy și-au schimbat relația în ultimele luni pentru a se concentra pe creșterea împreună a copiilor. Vor continua să fie văzuți împreună ca o familie, deoarece prioritatea lor comună este și va fi întotdeauna creșterea fiicei lor, Daisy Dove, cu dragoste, stabilitate și respect reciproc”, se arăta în comunicat.

În octombrie 2025, cântăreața și-a confirmat noua relație cu fostul prim-ministru canadian, Justin Trudeau, cei doi fiind văzuți îmbrățișându-se în timpul unei escapade pe un iaht de lux în largul coastei orașului Santa Barbara. Fotografiile au apărut după ce cei doi au fost văzuți la o întâlnire în Montreal, în iulie, la doar câteva săptămâni după ce vedeta și-a confirmat despărțirea de Bloom.

