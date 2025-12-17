Ce mare dorință are Orlando Bloom după despărțirea de Katy Perry. Cum încearcă să treacă peste durerea provocată de brunetă?!

Orlando Bloom a dezvăluit ce calități caută la următoarea sa parteneră, după ce fosta sa logodnică, Katy Perry, a început o relație cu fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau.

Pe 13 decembrie, actorul a apărut într-un videoclip postat de contul The People Gallery de pe TikTok. În timpul interviului, filmat pe străzile din New York, actorul a fost întrebat dacă ar „prefera o parteneră cu stil sau cu bani”, scrie Hello Magazine.

„Ambele. Trebuie să aleg doar una?”, a răspuns Bloom.

Ce mare dorință are Orlando Bloom după despărțirea de Katy Perry

Actorul le-a oferit și câteva sfaturi celor care trec printr-o „perioadă grea”.

„Acționează, ridică-te, fă-ți o rutină, fă orice. Intră în corpul tău, ieși din cap dacă totul e în capul tău. Continuă să creezi”, a spus el.

Când a fost rugat să-și descrie ținuta din acel moment, Orlando Bloom a numit-o un look „confortabil de Crăciun”.

Orlando le-a mai recomandat fanilor să fie autentici în materie de stil: „Fii tu însuți și autenticitatea va avea întotdeauna cel mai lung parcurs.”

A adăugat că magazinele second-hand pot fi surse surprinzător de bune pentru ținute interesante: „Pare că e de la second-hand, dar e Prada,” a spus el râzând.

Fosta lui Orlando Bloom are o relație cu Justin Trudeau

Katy Perry și Orlando Bloom și-au anulat logodna în iulie printr-o declarație comună.

„Din cauza interesului crescut și discuțiilor recente legate de relația dintre Orlando Bloom și Katy Perry, reprezentanții au confirmă că Orlando și Katy și-au schimbat relația în ultimele luni pentru a se concentra pe creșterea împreună a copiilor. Vor continua să fie văzuți împreună ca o familie, deoarece prioritatea lor comună este și va fi întotdeauna creșterea fiicei lor, Daisy Dove, cu dragoste, stabilitate și respect reciproc”, se arăta în comunicat.

În octombrie 2025, cântăreața și-a confirmat noua relație cu fostul prim-ministru canadian, Justin Trudeau, cei doi fiind văzuți îmbrățișându-se în timpul unei escapade pe un iaht de lux în largul coastei orașului Santa Barbara. Fotografiile au apărut după ce cei doi au fost văzuți la o întâlnire în Montreal, în iulie, la doar câteva săptămâni după ce vedeta și-a confirmat despărțirea de Bloom.

CITEȘTE ȘI:

Prințul Harry, întâlnire de urgență cu Regele Charles? Anunțul despre sănătatea monarhului a făcut înconjurul lumii

Vești noi de la Palatul Buckingham. Ce se va întâmpla cu tratamentul pe care Regele Charles îl ia împotriva bolii sale nemiloase