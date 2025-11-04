Acasă » Știri » Mădălina Ghenea, sprijinită de fostul iubit în procesul de hărțuire: „Ai fost stânca mea”

Mădălina Ghenea, sprijinită de fostul iubit în procesul de hărțuire: „Ai fost stânca mea”

De: Andreea Stăncescu 04/11/2025 | 10:52
Mădălina Ghenea, sprijinită de fostul iubit în procesul de hărțuire: „Ai fost stânca mea”
Mădălina Ghenea este suținută de fostul iubit / Sursa foto: Instagram
În timp ce se luptă în instanță cu persoana care a hărțuit-o ani la rând, Mădălina Ghenea nu este singură. Fostul ei iubit, miliardarul Leonardo Maria Del Vecchio, a ales să îi fie alături și să depună mărturie în favoarea actriței, demonstrând că sprijinul și loialitatea pot rămâne intacte chiar și după încheierea unei relații de durată. 

Actrița se află în plin proces împotriva unei române în vârstă de 45 de ani care, timp de mai mulți ani, a hărțuit-o constant în mediul online. Agresoarea ar fi folosit conturi false pentru a o insulta public, i-ar fi urmărit activitatea și i-ar fi trimis inclusiv mesaje cu amenințări cu moartea. După o perioadă lungă de tăcere și stres, Mădălina Ghenea a decis să ducă întreaga situație în fața instanței.

Cu toate că relația dintre Mădălina Ghenea și Leonardo Maria Del Vecchio s-a sfârșit în urmă cu mai mulți ani, milionarul a mers în instanță pentru a o susține și a povesti ceea ce s-a întâmplat cât timp au format în cuplu.

Unul dintre cei care au ales să îi fie alături este fostul ei iubit, miliardarul Leonardo Maria Del Vecchio, moștenitorul imperiului Luxottica. Relația lor s-a încheiat de ceva timp, însă cei doi au rămas apropiați, iar bărbatul a acceptat să depună mărturie în proces, confirmând perioada dificilă prin care actrița a trecut. Modelul i-a mulțumit public fostului partener pentru implicarea lui.

„Mă simt profund binecuvântată să am un bărbat ca tine în viața mea. Astăzi, fostul meu partener a apărut în instanță ca martor important în lungul proces de hărțuire căruia am fost expusă de atâția ani. A stat alături de mine în fața judecătorului, împărtășind tot ceea ce am trăit împreună în acei ani dificili.

Deși nu mai suntem împreună, am rămas prieteni și avem un respect profund unul pentru celalalt. Este nevoie de forță, empatie și o adevărată integritate pentru a susține adevărul și a fi alături de cineva într-un astfel de moment.

Ai fost stânca mea, statornic, plin de compasiune și curaj, în fiecare furtună. Bărbați ca tine sunt rari în această lume și ar trebui luați drept exemplu al adevăratei loialități și al respectului sincer. Din adâncul inimii mele, îți mulțumesc”, a fost mesajul transmis de Mădălina Ghenea.

