Acasă » Știri » Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: „Să mă facă să cedez”

Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: „Să mă facă să cedez”

De: Andreea Stăncescu 27/10/2025 | 18:12
Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: „Să mă facă să cedez”
Denisa Golgotă a cerut ajutorul Federației Române / Sursa foto: Profimedia

După încheierea Campionatelor Mondiale de gimnastică de la Jakarta, România se confruntă cu un scandal major în cadrul gimnasticii. Denisa Golgotă, sportiva care a reprezentat tricolorul la competiția de la finalul lunii octombrie, a făcut acuzații grave la revenirea în țară, vizând atât colegii de antrenament, cât și Federația Română de Gimnastică.

Denisa Golgotă a revenit după cinci ani de pauză și a avut parte de o experiență neașteptată la Campionatele Mondiale de la Jakarta, care s-au terminat pe 25 octombrie. Sportiva, în vârstă de 23 de ani, a făcut o plângere oficială pentru hărțuire și bullying la Federația Română de Gimastică, dar susține că nu s-a luat nicio măsură până în prezent. Ea a declarat că a fost favorizată o singură gimnastă și că ea însăși a fost supusă unui tratament care a încercat să o facă să cedeze psihic.

Gimnasta Denisa Golgotă face acuzații de hărțuire

Denisa Golgotă a explicat că bullying-ul a fost vizibil și că nu este un secret pentru cei din interiorul gimnasticii românești. Ea a precizat că singurele persoane care i-au oferit sprijin constant au fost membrii familiei.

„(n.r. ai depus către Federaţie plângere pentru bullying în sala de antrenament?) Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying cât şi hărţuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de Federaţie. Cam toată lumea ştie la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic. (n.r. Există persoane în sală care te-au hărţuit personal?) Da! (n.r. Nu a fost niciun răspuns din partea Federaţiei?) Nu, toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate.

Nu-mi pare rău că am revenit, consider că a fost cea mai bună decizie, sunt bucuroasă pentru ce am reuşit să fac. Dar într-adevăr, nu mă aşteptam să am parte de atâta discriminare şi de atât de mult rău. Poate o să spun la un moment dat, dar cred că toată lumea poate să tragă singură concluziile pentru că toată lumea ştie cu cine mă antrenez în sala de gimnastică. Federaţia favorizează o gimnastă, nu anumite gimnaste, o gimnastă şi atât. Eu o să-mi văd de treabă, sper să se regleze lucrurile, ceea ce am fost nevoită să accept. Nu e ok ce s-a întâmplat, sper să fie bine pe viitor şi să se ia măsuri”, a povestit Denisa Golgotă.

Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber, a salvat viața unui bărbat găsit în stop cardio-respirator
Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber,...
Ce salariu are, de fapt, un administrator de bloc în 2025
Ce salariu are, de fapt, un administrator de bloc în 2025
Sursa foto: Facebook

Acuzațiile Denisei Golgotă deschid o discuție amplă despre hărțuirea și favoritismul în gimnastica românească, subliniind necesitatea unor măsuri clare pentru protejarea sportivei și pentru asigurarea unui mediu sigur pentru toate gimnastele. Tânăra a făcut câteva dezvăluiri șocante în ceea ce privește atitudinea unor persoane față de ea.

„Cu siguranţă m-aş fi aşteptat la mai mult din partea Federaţiei, sunt total dezamăgită. În acelaşi timp, sunt mulţumită de mine că, aşa cum a fost, eu mi-am făcut treaba şi a fost un an foarte reuşit. Când făceam gimnastică acum 5 ani de zile, nu exista ca cineva să fie prioritar, acum a fost un şoc şi pentru mine cu aceste favoritisme.

Eu am un vis, încă mai cred că ceva se va schimba după Mondiale, nu este normal să fie un aşa tratament faţă de celelalte sportive, nu doar față de mine. Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi că o să am nevoie de operaţii estetice”, au mai spus sportiva în vârstă de 23 de ani.

CITEȘTE ȘI: Reacția Cătălinei Ponor când gimnasta din Rusia a câștigat medalia de aur la Jakarta. Tânăra a candidat sub steag neutru

Gimnasta de aur a României, proces tensionat cu fostul soț, politician! Acuzații grave, discuții aprinse, interogatorii și probe video!

Tags:
Iți recomandăm
Ce face Cristina Neagu de când s-a lăsat de handbal? Își împlinește marile dorințe, departe de România
Sport
Ce face Cristina Neagu de când s-a lăsat de handbal? Își împlinește marile dorințe, departe de România
Scandal în fotbal! Florin Tănase l-a atacat dur pe Giovanni Becali: „A ajuns prea rău și îmi e…”
Știri
Scandal în fotbal! Florin Tănase l-a atacat dur pe Giovanni Becali: „A ajuns prea rău și îmi e…”
Turiștii sunt avertizați. Spania impune noi legi stricte privind conducerea sub influența alcoolului
Mediafax
Turiștii sunt avertizați. Spania impune noi legi stricte privind conducerea sub influența alcoolului
Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă ești printre persoanele afectate
Gandul.ro
Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă...
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea...
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru...
Senatul a adoptat proiectul care aduce modificări pentru protejarea victimelor violenței domestice. Proiectul merge la Camera Deputaților
Mediafax
Senatul a adoptat proiectul care aduce modificări pentru protejarea victimelor violenței domestice. Proiectul...
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Click.ro
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Digi 24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă ești printre persoanele afectate
Gandul.ro
Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă ești printre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce probleme avea bărbatul care a sărit de la etaj, în Râmicu Vâlcea, și a murit. Ce a scris în ...
Ce probleme avea bărbatul care a sărit de la etaj, în Râmicu Vâlcea, și a murit. Ce a scris în biletul de adio lăsat iubitei
Sistemul SGR se va extinde, dacă proiectul din Parlament va fi aprobat. Ce vor mai recicla românii ...
Sistemul SGR se va extinde, dacă proiectul din Parlament va fi aprobat. Ce vor mai recicla românii pe lângă sticle și doze
Horoscop 28 octombrie 2025. Zodia care are probleme financiare
Horoscop 28 octombrie 2025. Zodia care are probleme financiare
Divorț neașteptat în lumea influencerilor! Au decis să își spună „Adio!”, după 8 ani de mariaj ...
Divorț neașteptat în lumea influencerilor! Au decis să își spună „Adio!”, după 8 ani de mariaj și patru copii
Gabriela Cristea a împlinit 51 de ani și Tavi Clonda i-a făcut o surpriză colosală: „Le are și ...
Gabriela Cristea a împlinit 51 de ani și Tavi Clonda i-a făcut o surpriză colosală: „Le are și el pe ale lui, dar nici nu le mai văd de…”
Când îți primești toți banii înapoi pentru vacanța stricată. Singura condiție impusă de CJUE
Când îți primești toți banii înapoi pentru vacanța stricată. Singura condiție impusă de CJUE
Vezi toate știrile
×