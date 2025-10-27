Scandal în gimnastica românească! Denisa Golgotă face acuzații grave de hărțuire, după Mondiale: „Să mă facă să cedez”

După încheierea Campionatelor Mondiale de gimnastică de la Jakarta, România se confruntă cu un scandal major în cadrul gimnasticii. Denisa Golgotă, sportiva care a reprezentat tricolorul la competiția de la finalul lunii octombrie, a făcut acuzații grave la revenirea în țară, vizând atât colegii de antrenament, cât și Federația Română de Gimnastică.

Denisa Golgotă a revenit după cinci ani de pauză și a avut parte de o experiență neașteptată la Campionatele Mondiale de la Jakarta, care s-au terminat pe 25 octombrie. Sportiva, în vârstă de 23 de ani, a făcut o plângere oficială pentru hărțuire și bullying la Federația Română de Gimastică, dar susține că nu s-a luat nicio măsură până în prezent. Ea a declarat că a fost favorizată o singură gimnastă și că ea însăși a fost supusă unui tratament care a încercat să o facă să cedeze psihic.

Gimnasta Denisa Golgotă face acuzații de hărțuire

Denisa Golgotă a explicat că bullying-ul a fost vizibil și că nu este un secret pentru cei din interiorul gimnasticii românești. Ea a precizat că singurele persoane care i-au oferit sprijin constant au fost membrii familiei.

„(n.r. ai depus către Federaţie plângere pentru bullying în sala de antrenament?) Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying cât şi hărţuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de Federaţie. Cam toată lumea ştie la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic. (n.r. Există persoane în sală care te-au hărţuit personal?) Da! (n.r. Nu a fost niciun răspuns din partea Federaţiei?) Nu, toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate. Nu-mi pare rău că am revenit, consider că a fost cea mai bună decizie, sunt bucuroasă pentru ce am reuşit să fac. Dar într-adevăr, nu mă aşteptam să am parte de atâta discriminare şi de atât de mult rău. Poate o să spun la un moment dat, dar cred că toată lumea poate să tragă singură concluziile pentru că toată lumea ştie cu cine mă antrenez în sala de gimnastică. Federaţia favorizează o gimnastă, nu anumite gimnaste, o gimnastă şi atât. Eu o să-mi văd de treabă, sper să se regleze lucrurile, ceea ce am fost nevoită să accept. Nu e ok ce s-a întâmplat, sper să fie bine pe viitor şi să se ia măsuri”, a povestit Denisa Golgotă.

Acuzațiile Denisei Golgotă deschid o discuție amplă despre hărțuirea și favoritismul în gimnastica românească, subliniind necesitatea unor măsuri clare pentru protejarea sportivei și pentru asigurarea unui mediu sigur pentru toate gimnastele. Tânăra a făcut câteva dezvăluiri șocante în ceea ce privește atitudinea unor persoane față de ea.

„Cu siguranţă m-aş fi aşteptat la mai mult din partea Federaţiei, sunt total dezamăgită. În acelaşi timp, sunt mulţumită de mine că, aşa cum a fost, eu mi-am făcut treaba şi a fost un an foarte reuşit. Când făceam gimnastică acum 5 ani de zile, nu exista ca cineva să fie prioritar, acum a fost un şoc şi pentru mine cu aceste favoritisme. Eu am un vis, încă mai cred că ceva se va schimba după Mondiale, nu este normal să fie un aşa tratament faţă de celelalte sportive, nu doar față de mine. Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi că o să am nevoie de operaţii estetice”, au mai spus sportiva în vârstă de 23 de ani.

