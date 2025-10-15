Mădălina Ghenea a înnebunit internetul cu pictorialul său incendiar: ”Fă-mă, Doamne, furtun”

Mădălina Ghenea a încins internetul cu o ședință foto provocatoare! Modelul s-a dezbrăcat atât de inhibiții, cât și de haine. Ea s-a fotografiat într-un costum de baie minuscul, iar drept accesoriu a avut un… furtun. Imaginile cu frumoasa actriță acoperită de picăturile de apă au adunat zeci de mii de reacții în doar câteva ore. Află, în articol, toate detaliile!

Mădălina Ghenea este considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume. A reușit să cucerească lumea modei cu trăsăturile sale, dar și cu talentul de poza. Actrița, originară din Slatina, este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește cu fanii săi diverse pictoriale. Ultimul a încins imaginația internauților.

Mădălina Ghenea a stârnit zeci de mii de reacții cu ultimul pictorial

Mădălina Ghenea și-a obișnuit fanii cu imagini în care apare în ipostaze incendiare. Totuși, cu ultimul pictorial a reușit să încingă internetul. Modelul s-a fotografiat într-un costum de baie minuscul, de culoare verde neon.

Nici de această dată vedeta nu s-a ferit să își arate formele apetisante. Mai mult decât atât, spre deliciul internauților, actrița a folosit drept accesoriul un furtun de grădină. În unele fotografii, ea a apărut în timp ce se stropea cu apă. Bineînțeles, fiecare gest a fost unul provocator, care a stârnit imaginația fanilor.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Postarea Mădălinei Ghenea a reușit să adune aproape 50.000 de aprecieri în mai puțin de 24 de ore. De asemenea, multe persoane au ținut să o complimenteze pentru silueta de invidiat și pentru curajul de a se lăsa fotografiată în astfel de ipostaze. Nu au lipsit nici micile ironii.

„Ești foarte frumoasă!”/ „Ești o zeiță!!! Cea mai frumoasă dintre toate!”/ „Românca noastră frumoasă”/ „Superbă femeie”/ „Cea mai frumoasă femeie”/ „Perfecțiunea chiar există”/ „Nimeni nu este mai sexi”/ „Cum să arăți așa? Nu ai cum!”/ „Dacă vorbim de perfecțiune feminină, fata asta bifează fără doar și poate”/ „ Fă-mă, Doamne, furtun”, au fost câteva dintre comentarii.

Mădălina Ghenea se bucură de un real succes pe partea profesională. Avea doar 14 ani atunci când și-a luat viața în piept. Nu i-a fost ușor și a muncit din greu pentru a ajunge la un nivel înalt, fiind recunoscută pe plan internațional.

Pe lângă cariera sa în modeling, românca a participat de-a lungul timpului la mai multe proiecte cinematografice. Actrița a jucat alături de staruri internaționale, printre care Al Pacino, Michael Caine, Lady Gaga sau Harvey Keitel.

