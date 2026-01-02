Amantlâcurile care au făcut istorie în showbiz-ul românesc. „Spărgătoarele de case” au lăsat prăpăd în urmă

Infidelitățile, triunghiurile amoroase și scandalurile conjugale au făcut deliciul publicului dintotdeauna. De la Dan Alexa și Andrada, prinsă la braț cu Alex Bodi, până la Dana Badea, Bogdan Vlădău sau Leo de la Roșiori, vedetele din România au trăit iubiri secrete, trădări și împăcări neașteptate. CANCAN.RO a făcut un top al celor mai spectaculoase amantlăcuri care au făcut valuri în showbiz.

Showbizul românesc a fost mereu ofertant cand a fost vorba de scandaluri cu infidelități și amantlăcuri surprinse de paparazzi sau pe rețelele sociale. În continuare, vă prezentăm cele mai interesante amantlăcuri care au zguduit showbizul românesc.

Dan Alexa – Andrada Alexa – Alex Bodi: amantlâcul care a zguduit showbizul

Unul dintre cele mai discutate scandaluri amoroase din showbizul românesc din ultimul timp îl are în prim-plan pe Dan Alexa, fosta sa soție, Andrada, și pe controversatul afacerist Alex Bodi. Totul a explodat în momentul în care Andrada Alexa a fost surprinsă de ieșind din locuința lui Alex Bodi, la ore târzii, în plin proces de divorț de antrenor. Imaginile au ajuns rapid în presă și au alimentat speculațiile privind o posibilă relație între cei doi. Dan Alexa a confirmat ulterior divorțul și a declarat public că infidelitatea ar fi fost motivul separării, susținând că el însuși ar fi filmat momentul care a declanșat ruptura definitivă.

Costel Biju are o fiică dintr-o relație extraconjugală

Costel Biju a recunoscut public că are o fetiță dintr-o relație extraconjugală. Subiectul a ținut prima pagină a ziarelor în repetate rânduri, deși artistul a vorbit deschis în presă despre această situație, afirmând că își asumă rolul de tată și că își ajută copilul. Fosta iubită însă a fost de altă părere și l-a acuzat public că nu s-ar fi implicat financiar în plata chiriei imobilului în care aceasta locuiește cu fetița manelistului. La acea vreme, Biju a fost susținut de soția sa, Andreea Costache, care a declarat că fosta amantă a soțului ei beneficiază de sprijin financiar constant din partea lor.

Sorinel Copilul de Aur – scandalul cu amanta însărcinată

Unul dintre cele mai mediatizate scandaluri amoroase din showbizul românesc l-a avut în centrul atenției pe Sorinel Copilul de Aur, după ce o femeie a susținut că ar fi avut o relație cu artistul și că era însărcinată cu copilul lui. Mai mult, aceasta a oferit presei conversații și mesaje pe care le-ar fi avut cu celebrul manelist. Pe de altă parte, Sorinel a negat vehement existența unei relații cu respectiva femeie, susținând că s-au văzut o singură dată și că nu există dovezi că ar fi tatăl copilului. Soția sa, Alina Alecu, a reacționat la rândul ei dur, cerând dovezi medicale și punând îndoială afirmațiile femeii.

Vali Vijelie, surprins la un pas să fie părăsit de „mama la copii” după ce a fost prins cu „pofta inimii”

Vali Vijelie a fost la un pas de un divorț, nou după ce paparazzi CANCAN.RO l-au surprins într‑o benzinărie în compania unei brunete misterioase, pe care manelistul a îmbrățișat‑o și chiar a ciupit-o de posterior, în momentul în care au plecat împreună într‑un bolid de lux spre un complex rezidențial din Pipera. Imaginile cu artistul în ipostaze tandre alături de „pofta inimii”, deși căsătorit Carmen Rusu, cu care are patru copii, au dus la tensiuni în familie, soția declarând inițial că nu mai vrea să mai aibă de‑a face cu el și că „fiecare va merge pe drumul lui”. Ulterior, manelistul a fost iertat de soție.

Ramona Olaru, părăsită de soț după ce a fost prinsă de paparazzi cu altul

Divorțul Ramonei Olaru a fost unul dintre cele mai mediatizate din showbizul românesc. În 2029, CANCAN.RO a surprins-o pe asistenta TV în compania unui bărbat misterios, față de care avea gesturi „nepotrivite”, în condițiile în care era căsătorită de trei ani de zile cu Bogdan Olaru. Soțul „încornorat” decis instant să bage actele de divorț la notar. După separare, Ramona a ales să păstreze numele de familie și a vorbit deschis despre această perioadă complicată din viața sa, pe care spune a folosit‑o ca pe un moment de reinventare și de regăsire a sinelui, dincolo de etichetele impuse de rolul public.

Ispita Dana, TikTokerul Alin și iubita bătăușă

Dana Badea, fosta ispită de la Insula iubiri și tiktokerul Alin au avut o relație în trecut, însă lucrurile au rămas „neterminate”. Recent, aceștia au fost protagoniștii unui scandal de proporții, după ce o ceartă dintre Dana și actuala iubită a lui Alin a degenerat într-un conflict fizic, iar imaginile cu fosta trântită la pământ au făcut înconjurul internetului.

Trădăile i-au despărțit pe Bogdan Vlădău și pe Gina Chirilă

După o relație de peste 11 ani și 7 ani de căsnicie, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate în vara anului 2024. Ulterior, au ieșit la iveală detalii inedite despre ceea ce a condus la destrămarea căsniciei. Fotomodelul a mărturisit că l-a prins pe soț în mai multe momente de infidelitate. Deși inițial a încercat să treacă peste trădări și au numit alte motive care ar fi dus la despărțire, în postările de pe rețelele de socializare, Gina a lăsat să se înțeleagă că lipsa de respect și trădarea au fost factorii principali care i-au destrămat familia.

Leo de la Roșiori are un copil dintr-o relație extraconjugală

Cântărețul Leo de la Roșiori, cunoscut pentru hitul „Am tras draperiile”, a fost implicat într‑un triunghi amoros care a ținut prima pagină în showbizul românesc după ce și‑a înșelat soția cu Manuela Oprișiu, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, cu care a făcut o fetiță pe nume Ozana. Relația dintre cei doi a fost tensionată, iar Manuela a ajuns să‑și crească copilul singură după despărțirea lor, întrucât Leo s‑a întors la familia sa și nu a fost prezent în viața micuței după naștere.

Mihai Bendeac s-a iubit cu soția lui Bodo

2009, Mihai Bendeac a fost implicat într‑un adevărat triunghi amoros cu logodnica lui Bodo (Bogdan Marin), solistul trupei Proconsul. Paparazzi au surprins‑o pe Loredana, pe atunci logodnica lui Bodo, în ipostaze romantice cu Bendeac, care au dus la separarea acesteia de Bodo. Ulterior, artistul a iertat-o pe iubita infidelă și a luat-o de soție.

VEZI ȘI: Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.