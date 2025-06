Motivul REAL pentru care Lucian Viziru și Catrinel Sandu s-au despărțit, după aproape 6 ani de relație: ”Karma nu iartă pe nimeni!”

S-a aflat motivul real pentru care Lucian Viziru și Catrinel Sandu s-au despărțit! Cei doi s-au separat după aproape 6 ani de relație! Vedeta a dat cărțile pe față și a spus ce a determinat-o să pună punct poveștii!

Au format unul dintre cele mai în vogă cupluri la începutul anului 2000! Catrinel Sandu și Lucian Viziru făceau furori în showbizul românesc, iar povestea lor de dragoste părea desprinsă din filme. Dar ce s-a întâmplat, de fapt? Puțini știu adevăratul motiv al rupturii dintre ei!

Relația lor a început în 1997 și a durat aproximativ 6 ani. Cei doi au locuit împreună, au vorbit des despre nuntă și păreau foarte îndrăgostiți. Cu toate acestea, s-a întâmplat ceva ce le-a distrus povestea de iubire și au decis să meargă pe drumuri separate în viață.

„Era destul de vie relația noastră, destul de discutată. Am fost împreună 5 sau 6 ani. Am stat și împreună, ne-am mutat împreună. Era o treabă serioasă. Am discutat de foarte multe ori despre căsătorie, dar nu cred că era nimeni pregătit pentru pasul ăsta. A fost o relație frumoasă cu doi copii, că eram doi copii până la urmă, care erau la început de drum într-o nebunie. El era cu cântatul, iar eu am fost coregrafa lor mult timp. După aceea am ajuns noi doi să avem o relație. A fost o perioadă frumoasă și a fost o poveste frumoasă, care s-a terminat frumos. S-a terminat frumos, pentru perioada respectivă poate că nu, dar atâta a fost să fie”, a spus Catrinel Sandu.