Acasă » Știri » Irinel Columbeanu, dezamăgit de fosta iubită. Au fost 8 ani împreună, dar nu l-a vizitat la azil: ”A implorat-o să vină!”

Irinel Columbeanu, dezamăgit de fosta iubită. Au fost 8 ani împreună, dar nu l-a vizitat la azil: ”A implorat-o să vină!”

De: Alina Drăgan 24/09/2025 | 19:39
Irinel Columbeanu, dezamăgit de fosta iubită. Au fost 8 ani împreună, dar nu l-a vizitat la azil: ”A implorat-o să vină!”
Irinel Columbeanu, dezamăgit de fosta iubită /Foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Nu mai este un secret pentru nimeni că Irinel Columbeanu nu se află într-o situație prea roz. Și-a pierdut întreaga avere, acum locuiește într-un azil, iar banii nu îi ajung nici măcar să își plătească locul acolo. La toate astea se mai adaugă și problemele de sănătate, dar și faptul că toți cei care în urmă cu ceva timp erau lângă el l-au uitat acum complet. Din această categorie face parte și una dintre fostele iubite, care refuză și măcar să îl viziteze, deși el a implorat-o să facă asta.

De o bună perioadă de timp, Irinel Columbeanu locuiește la azil, iar prea puțini sunt cei care își mai amintesc de el și îl vizitează. Și mai puțini cei care îl ajută. Deși nu are pretenții de la nimeni, fostul afacerist și-a dorit cu ardoare ca Anna Lesko să își amintească de el. Se pare că a implorat-o să îi facă o vizită, însă artista nici nu vrea să mai audă de Irinel Columbeanu.

„Pe Irinel, Romanița Iovan l-a mai ajutat cu bani, la început, când Irinel a venit la noi și începuse să acumuleze datorii. Fosta soție Monica Gabor, stabilită în America, nu l-a sunat și nici nu a trimis vreodată vreun ban.

Dar nici pe solista Anna Lesko nu am văzut-o pe la azil. Irinel mi-a spus că a sunat-o, a și implorat-o să vină să-l vadă, dar ea a refuzat, se ascunde de el. Nici n-a venit, nici bani nu i-a trimis sau măcar un pachețel simbolic. Când a avut bani, el le-a răsfățat pe toate, când nu mai ai bani, femeile dispar. Așa a pățit și Irinel Columbeanu. Noroc că îl mai ajută fiica Irinuca”, a declarat Ion Cassian, patronul azilului, potrivit click.ro.

În urmă cu ani de zile, Anna Lesko și Irinel Columbeanu formau un cuplu. Cei doi s-a întâlnit atunci când ea avea 17 ani, iar el 39 de ani. Au fost împreună aproape un deceniu, iar fostul afacerist a ajutat-o mult de-a lungul timpului.

Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma...
Irinel Columbeanu, dezamăgit de fosta iubită /Foto: Social media

Anna Lesko, pusă la zid

Dorința lui Irinel Columbeanu nu a rămas neauzită și nici comportamentul Annei Lesko netaxat. Recent, artista a postat în mediul online un video, pe care l-a însoțit de descrierea: „Dacă bărbatul nu se schimbă, schimbă bărbatul”.

Ei bine, internauții au luat cu asalt secțiunea de comentarii, iar multe dintre ele s-au referit la Irinel Columbeanu.

„Du-te la Irinel Columbeanu și du-i și lui 5.000 de euro….”; „Du-te, femeie, pe la Irinel la azil, și schimbă-l de pamperși, că el a schimbat multe zeci de mii de euro sub…tău”; „Du-te și vezi ce face cel ce te-a crescut! Dă-i o mână de ajutor!”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care Anna Lesko le-a primit.

Deși acum nu mai vrea să mai audă nimic de Irinel Columbeanu, în urmă cu ceva timp Anna Lesko avea numai cuvinte de laudă la adresa lui. Îți mulțumea pentru relația pe care au avut-o și spunea că s-a dezvoltat enorm datorită acestuia.

„Relația mea cu Irinel a fost una de o factură specială. Numai eu și cu el o știm. Pentru cei care caută senzaționalul, le voi spune că nu ne-am certat și am rămas prieteni. Lângă Irinel am fost foarte fericită.

L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de 8 ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele. Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea Anna Lesko, în urmă cu ceva timp.

De ce s-a supărat Irinel Columbeanu că fiica lui a delfilat pe podium, de fapt. Am aflat adevărul despre Irinuca

Schimbarea radicală a lui Irinel Columbeanu, de când locuiește la azil. Ce a început să facă în fiecare zi

Tags:
Iți recomandăm
Alertă în România! Robert a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Știri
Alertă în România! Robert a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la…
Drama neștiută a adolescentei de 17 ani găsită moartă în Dolj. MOTIVUL pentru care și-a pus capăt zilelor
Știri
Drama neștiută a adolescentei de 17 ani găsită moartă în Dolj. MOTIVUL pentru care și-a pus capăt zilelor
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
Mediafax
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Gandul.ro
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de...
O profesoară spune că femeile ar trebui să-și părăsească soții și să devină lesbiene. Ce a nemulțumit-o la fostul său soț
Adevarul
O profesoară spune că femeile ar trebui să-și părăsească soții și să devină...
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Mediafax
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Parteneri
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care...
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Click.ro
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
WOWBiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă...
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro și ce a găsit prin pădure
Antena 3
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro...
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
Digi 24
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”....
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci...
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau...
Ireal cum a fost surprins Ilie Năstase. Unde își făcea cumpărăturile fostul mare tenismen
kanald.ro
Ireal cum a fost surprins Ilie Năstase. Unde își făcea cumpărăturile fostul mare tenismen
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în...
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
kfetele.ro
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
observatornews.ro
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă...
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi cât de departe e România de acest model
Fanatik.ro
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei...
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat! Update
Fanatik.ro
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat!...
Elena Udrea a dezvăluit totul: A fost un plan al statului paralel, condus de Florian Coldea
Capital.ro
Elena Udrea a dezvăluit totul: A fost un plan al statului paralel, condus de Florian...
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de nerecunoscut! Arată cu 15 ani mai tânără! GALERIE FOTO
Romania TV
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de...
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea...
Evz.ro: Cât vor costa cartofii după amânarea CCR și prinderea lui Potra. Arestări masive Chișinău
evz.ro
Evz.ro: Cât vor costa cartofii după amânarea CCR și prinderea lui Potra. Arestări masive Chișinău
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet viața acestor nativi
Gandul.ro
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet...
as.ro
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu...
Gheorghiță Sava, zis
radioimpuls.ro
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce...
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic
Fanatik.ro
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost...
Cum a ajuns Ambasada Bangladesh în pragul evacuării: vila istorică de 2,3 milioane euro, scoasă la licitație. Tatăl lui Vlad Pascu, printre beneficiari
Fanatik.ro
Cum a ajuns Ambasada Bangladesh în pragul evacuării: vila istorică de 2,3 milioane euro, scoasă...
Știrile zilei, 19 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 19 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alertă în România! Robert a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Robert a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Drama neștiută a adolescentei de 17 ani găsită moartă în Dolj. MOTIVUL pentru care și-a pus capăt ...
Drama neștiută a adolescentei de 17 ani găsită moartă în Dolj. MOTIVUL pentru care și-a pus capăt zilelor
O nouă lege în spitale, după decesul Alexandrei Ivanov. Tânăra gravidă a murit cu zile în maternitatea ...
O nouă lege în spitale, după decesul Alexandrei Ivanov. Tânăra gravidă a murit cu zile în maternitatea din Botoșani
„Jaguarul” a băgat teroare în localnicii din Republica Dominicană! Scenariu desprins din filmele ...
„Jaguarul” a băgat teroare în localnicii din Republica Dominicană! Scenariu desprins din filmele de acțiune. A atacat fără milă!
ALERTĂ alimentară! Un condiment iubit de români a fost retras de pe rafturile magazinelor
ALERTĂ alimentară! Un condiment iubit de români a fost retras de pe rafturile magazinelor
Horoscop 25 septembrie 2025. ZODIA care află un secret tulburător
Horoscop 25 septembrie 2025. ZODIA care află un secret tulburător
Vezi toate știrile
×