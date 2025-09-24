Irinel Columbeanu, dezamăgit de fosta iubită. Au fost 8 ani împreună, dar nu l-a vizitat la azil: ”A implorat-o să vină!”

Nu mai este un secret pentru nimeni că Irinel Columbeanu nu se află într-o situație prea roz. Și-a pierdut întreaga avere, acum locuiește într-un azil, iar banii nu îi ajung nici măcar să își plătească locul acolo. La toate astea se mai adaugă și problemele de sănătate, dar și faptul că toți cei care în urmă cu ceva timp erau lângă el l-au uitat acum complet. Din această categorie face parte și una dintre fostele iubite, care refuză și măcar să îl viziteze, deși el a implorat-o să facă asta.

De o bună perioadă de timp, Irinel Columbeanu locuiește la azil, iar prea puțini sunt cei care își mai amintesc de el și îl vizitează. Și mai puțini cei care îl ajută. Deși nu are pretenții de la nimeni, fostul afacerist și-a dorit cu ardoare ca Anna Lesko să își amintească de el. Se pare că a implorat-o să îi facă o vizită, însă artista nici nu vrea să mai audă de Irinel Columbeanu.

„Pe Irinel, Romanița Iovan l-a mai ajutat cu bani, la început, când Irinel a venit la noi și începuse să acumuleze datorii. Fosta soție Monica Gabor, stabilită în America, nu l-a sunat și nici nu a trimis vreodată vreun ban. Dar nici pe solista Anna Lesko nu am văzut-o pe la azil. Irinel mi-a spus că a sunat-o, a și implorat-o să vină să-l vadă, dar ea a refuzat, se ascunde de el. Nici n-a venit, nici bani nu i-a trimis sau măcar un pachețel simbolic. Când a avut bani, el le-a răsfățat pe toate, când nu mai ai bani, femeile dispar. Așa a pățit și Irinel Columbeanu. Noroc că îl mai ajută fiica Irinuca”, a declarat Ion Cassian, patronul azilului, potrivit click.ro.

În urmă cu ani de zile, Anna Lesko și Irinel Columbeanu formau un cuplu. Cei doi s-a întâlnit atunci când ea avea 17 ani, iar el 39 de ani. Au fost împreună aproape un deceniu, iar fostul afacerist a ajutat-o mult de-a lungul timpului.

Anna Lesko, pusă la zid

Dorința lui Irinel Columbeanu nu a rămas neauzită și nici comportamentul Annei Lesko netaxat. Recent, artista a postat în mediul online un video, pe care l-a însoțit de descrierea: „Dacă bărbatul nu se schimbă, schimbă bărbatul”.

Ei bine, internauții au luat cu asalt secțiunea de comentarii, iar multe dintre ele s-au referit la Irinel Columbeanu.

„Du-te la Irinel Columbeanu și du-i și lui 5.000 de euro….”; „Du-te, femeie, pe la Irinel la azil, și schimbă-l de pamperși, că el a schimbat multe zeci de mii de euro sub…tău”; „Du-te și vezi ce face cel ce te-a crescut! Dă-i o mână de ajutor!”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care Anna Lesko le-a primit.

Deși acum nu mai vrea să mai audă nimic de Irinel Columbeanu, în urmă cu ceva timp Anna Lesko avea numai cuvinte de laudă la adresa lui. Îți mulțumea pentru relația pe care au avut-o și spunea că s-a dezvoltat enorm datorită acestuia.

„Relația mea cu Irinel a fost una de o factură specială. Numai eu și cu el o știm. Pentru cei care caută senzaționalul, le voi spune că nu ne-am certat și am rămas prieteni. Lângă Irinel am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de 8 ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele. Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea Anna Lesko, în urmă cu ceva timp.

