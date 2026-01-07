Acasă » Exclusiv » Și-a luat botezul, iar acum o vrea pe fosta înapoi! Irinel Columbeanu: ”Îmi este dor de ea!”

Și-a luat botezul, iar acum o vrea pe fosta înapoi! Irinel Columbeanu: ”Îmi este dor de ea!”

De: Loriana Dasoveanu 07/01/2026 | 15:53
Și-a luat botezul, iar acum o vrea pe fosta înapoi! Irinel Columbeanu: ”Îmi este dor de ea!”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Irinel Columbeanu, fostul milionar cunoscut pentru stilul opulent de trai din trecut, traversează o etapă complet diferită a vieții sale. După ce și-a pierdut întreaga avere, inclusiv celebra vilă de lux de la Izvorani, acesta locuiește de aproape doi ani într-un azil din Ghermănești. Ajuns la 68 de ani și fără averea de altădată, fostul milionar s-a adaptat la viața de cămin și spune că nu îl deranjează. S-a întors către Dumnezeu, după ce s-a botezat la finalul anului trecut și spune că s-a lăsat complet în voia Lui. În plus, fostul milionar spune că a fost contactat de fiica lui la 12 în noaptea de Revelion. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, fostul milionar ne spune ce surpriză îi pregătește fiicei lui, dar ne-a făcut și o mărturisire sinceră: Îi este dor de fosta lui parteneră, Oana. 

Finalul anului a fost plin de schimbări pentru Irinel Columbeanu. Fostul milionar de la Izvorani, care acum locuiește într-un azil, s-a botezat în urmă cu câteva săptămâni și s-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Sărbătorile le-a petrecut alături de „colegii lui de suferință”, așa cum îi numește, dar nu a fost uitat de fiica lui. Irina, care a petrecut Revelionul cu mama ei în America, Malibu și l-a sunat pe tatăl ei la 12 noaptea. Ce și-au spus, dar și ce surpriză îi pregătește fostul milionar fiicei sale care va împlini 19 ani în câteva zile, aflăm de la el.

Irinel Columbeanu nu a vorbit cu Monica de sărbători, dar: „Îmi e dor de Oana”

Sincer, deschis și cu o putere psihică greu de doborât, Irinel Columbeanu spune că a devenit mult mai pragmatic în ultimul timp. Ne mărturisește că nu mai are dorințe, ci pur și simplu vrea să își revadă fata, pe Irinuca, cea care peste câteva zile va împlini 19 ani.

„Am petrecut Revelionul aici, la cămin, cu colegii mei de suferință. Au fost multe pregătiri, am mâncat sarmale, salată de beouf, tradițional așa. Am ciocnit un pahar la 12 noaptea. Nu îmi mai pun dorințe, am zis ceva în gând. Îmi doresc să o mai văd o dată pe fiica mea, să-mi mai facă o vizită.  M-a sunat Irina la 00.00 pe video am vorbit, era cu mama ei în Las Vegas”, a spus Irinel Columbeanu pentru CANCAN.RO.

Irina Colmbeanu va împlini 19 ani și, ne spune tatăl ei, că va veni și în România pentru a sărbători. Fostul milionar are emoții căci, ne dezvăluie sincer, că nu a apucat încă să îi ia cadou.

„Urmează ziua ei în mai puțin de două săptămâni, împlinește 19 ani. Nu-mi vine să cred cât de repede a trecut timpul, formidabil de repede a trecut. O să vină în România și ea să ne vedem, așa cred. Nu am apucat încă să mă orientez la un cadou, dar o să văd ce pot să îi iau”, a dezvăluit fostul milionar de la Izvorani.

Și, cum Irina a petrecut Revelionul alături de mama ei, am fost curioși să aflăm dacă și Monica a vorbit cu Irinel Columbeanu. Fostul milionar de la Izvorani ne-a dezvăluit că nu, și nici nu regretă acest lucru. În plus, Irinel pare că are alte dorințe, și anume să o vadă pe fosta parteneră, Oana Cojocaru.

„Cu Monica nu am mai vorbit, nu m-a sunat și nici nu sunt supărat din această cauză, fiecare cu alegerile lui în viață. Îmi este dor de Oana, da, mai degrabă de ea. Asta e. Vreau să mă împac cu ea. Nu regret nimic.„, a spus Irinel Columbeanu pentru CANCAN.RO.

Fostul milionar s-a botezat înainte de sărbători: „M-am lăsat complet în voia lui Dumnezeu”

Înainte de sărbători, Irinel Columbeanu a făcut o schimbare majoră în viața lui.  Fostul milionar s-a botezat la Biserica Baptistă Bunavestire București, iar apropierea față de Dumnezeu i-a adus doar lucruri bune, spune el.

„Din punct de vedere al sănătății sunt bine. Am început să ies, să mă simt bine. Bunul Dumnezeu îmi dă putere, m-am apropiat mai mult de Dumnezeu, citesc Biblia după Ioan, Noul Testament. Eu l-am lăsat pe Iisus Hristos să preia volanul, să aibă el controlul asupra existenței mele și o să văd ce inspirație îmi dă la momentul respectiv. Am avut o perioadă în care am fost mai dezorientat și am preferat să mă las în voia lui Dumnezeu, să îmi dea el inspirație”, a mai spus fostul milionar de la Izvorani.

CITEȘTE ȘI: Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat: „Mi-a venit să plâng”

ACCESEAZĂ ȘI: Irinel Columbeanu i-a transmis un mesaj Monicăi Gabor, după ce a aflat că fosta lui soție vine în România: ”O aștept!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Glamour la turație maximă! Ele sunt iubitele piloților de Formula 1 care dau tonul în fashion
Exclusiv
Glamour la turație maximă! Ele sunt iubitele piloților de Formula 1 care dau tonul în fashion
Florin Piersic Jr. n-a rezistat în fața tentațiilor. Misiune imposibilă printre raioane
Exclusiv
Florin Piersic Jr. n-a rezistat în fața tentațiilor. Misiune imposibilă printre raioane
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Mediafax
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată în ultimul hal!
Gandul.ro
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a...
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să...
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Mediafax
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
Click.ro
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
Promotor.ro
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Fără numerar după adoptarea euro în Bulgaria: bancomatul din satul cu 650 de locuitori s-a golit repede
go4it.ro
Fără numerar după adoptarea euro în Bulgaria: bancomatul din satul cu 650 de locuitori s-a...
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată în ultimul hal!
Gandul.ro
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Salariu preot 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime și poziția ocupată
Salariu preot 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime și poziția ocupată
Doliu în fotbal! Un jucător de doar 22 de ani a murit în vacanță, în timp ce încerca să își ...
Doliu în fotbal! Un jucător de doar 22 de ani a murit în vacanță, în timp ce încerca să își facă un selfie
Taxă succesiune 2026. Cum se calculează, de fapt, cât trebuie să plătești la notar
Taxă succesiune 2026. Cum se calculează, de fapt, cât trebuie să plătești la notar
Zodia care râde, dar și plânge în 2026, potrivit Cristinei Demetrescu: Își găsește jumătatea, ...
Zodia care râde, dar și plânge în 2026, potrivit Cristinei Demetrescu: Își găsește jumătatea, dar rămâne fără bani
TEST IQ | Găsiți singura literă „i” pierdută printre cifrele „1” din imagine
TEST IQ | Găsiți singura literă „i” pierdută printre cifrele „1” din imagine
Cine a fost Michael Reagan, fiul cel mare al lui Ronald Reagan. Analistul politic a murit la 80 de ani
Cine a fost Michael Reagan, fiul cel mare al lui Ronald Reagan. Analistul politic a murit la 80 de ani
Vezi toate știrile
×