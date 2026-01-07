Și-a luat botezul, iar acum o vrea pe fosta înapoi! Irinel Columbeanu: ”Îmi este dor de ea!”

Irinel Columbeanu, fostul milionar cunoscut pentru stilul opulent de trai din trecut, traversează o etapă complet diferită a vieții sale. După ce și-a pierdut întreaga avere, inclusiv celebra vilă de lux de la Izvorani, acesta locuiește de aproape doi ani într-un azil din Ghermănești. Ajuns la 68 de ani și fără averea de altădată, fostul milionar s-a adaptat la viața de cămin și spune că nu îl deranjează. S-a întors către Dumnezeu, după ce s-a botezat la finalul anului trecut și spune că s-a lăsat complet în voia Lui. În plus, fostul milionar spune că a fost contactat de fiica lui la 12 în noaptea de Revelion. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, fostul milionar ne spune ce surpriză îi pregătește fiicei lui, dar ne-a făcut și o mărturisire sinceră: Îi este dor de fosta lui parteneră, Oana.

Finalul anului a fost plin de schimbări pentru Irinel Columbeanu. Fostul milionar de la Izvorani, care acum locuiește într-un azil, s-a botezat în urmă cu câteva săptămâni și s-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Sărbătorile le-a petrecut alături de „colegii lui de suferință”, așa cum îi numește, dar nu a fost uitat de fiica lui. Irina, care a petrecut Revelionul cu mama ei în America, Malibu și l-a sunat pe tatăl ei la 12 noaptea. Ce și-au spus, dar și ce surpriză îi pregătește fostul milionar fiicei sale care va împlini 19 ani în câteva zile, aflăm de la el.

Irinel Columbeanu nu a vorbit cu Monica de sărbători, dar: „Îmi e dor de Oana”

Sincer, deschis și cu o putere psihică greu de doborât, Irinel Columbeanu spune că a devenit mult mai pragmatic în ultimul timp. Ne mărturisește că nu mai are dorințe, ci pur și simplu vrea să își revadă fata, pe Irinuca, cea care peste câteva zile va împlini 19 ani.

„Am petrecut Revelionul aici, la cămin, cu colegii mei de suferință. Au fost multe pregătiri, am mâncat sarmale, salată de beouf, tradițional așa. Am ciocnit un pahar la 12 noaptea. Nu îmi mai pun dorințe, am zis ceva în gând. Îmi doresc să o mai văd o dată pe fiica mea, să-mi mai facă o vizită. M-a sunat Irina la 00.00 pe video am vorbit, era cu mama ei în Las Vegas”, a spus Irinel Columbeanu pentru CANCAN.RO.

Irina Colmbeanu va împlini 19 ani și, ne spune tatăl ei, că va veni și în România pentru a sărbători. Fostul milionar are emoții căci, ne dezvăluie sincer, că nu a apucat încă să îi ia cadou.

„Urmează ziua ei în mai puțin de două săptămâni, împlinește 19 ani. Nu-mi vine să cred cât de repede a trecut timpul, formidabil de repede a trecut. O să vină în România și ea să ne vedem, așa cred. Nu am apucat încă să mă orientez la un cadou, dar o să văd ce pot să îi iau”, a dezvăluit fostul milionar de la Izvorani.

Și, cum Irina a petrecut Revelionul alături de mama ei, am fost curioși să aflăm dacă și Monica a vorbit cu Irinel Columbeanu. Fostul milionar de la Izvorani ne-a dezvăluit că nu, și nici nu regretă acest lucru. În plus, Irinel pare că are alte dorințe, și anume să o vadă pe fosta parteneră, Oana Cojocaru.

„Cu Monica nu am mai vorbit, nu m-a sunat și nici nu sunt supărat din această cauză, fiecare cu alegerile lui în viață. Îmi este dor de Oana, da, mai degrabă de ea. Asta e. Vreau să mă împac cu ea. Nu regret nimic.„, a spus Irinel Columbeanu pentru CANCAN.RO.

Fostul milionar s-a botezat înainte de sărbători: „M-am lăsat complet în voia lui Dumnezeu”

Înainte de sărbători, Irinel Columbeanu a făcut o schimbare majoră în viața lui. Fostul milionar s-a botezat la Biserica Baptistă Bunavestire București, iar apropierea față de Dumnezeu i-a adus doar lucruri bune, spune el.

„Din punct de vedere al sănătății sunt bine. Am început să ies, să mă simt bine. Bunul Dumnezeu îmi dă putere, m-am apropiat mai mult de Dumnezeu, citesc Biblia după Ioan, Noul Testament. Eu l-am lăsat pe Iisus Hristos să preia volanul, să aibă el controlul asupra existenței mele și o să văd ce inspirație îmi dă la momentul respectiv. Am avut o perioadă în care am fost mai dezorientat și am preferat să mă las în voia lui Dumnezeu, să îmi dea el inspirație”, a mai spus fostul milionar de la Izvorani.

