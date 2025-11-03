Acasă » Știri » Veste tristă despre Irinel Columbeanu, venită din azil. Anunțul făcut de patronul unității

De: Anca Chihaie 03/11/2025 | 10:35
Irina Columbeanu, sprijinul neclintit al tatălui său! Cum are grijă de Irinel, după anii grei de boală. Chiar dacă adolescenta face naveta din America în România se pare că niciodată nu uită de tatăl ei și îl vizitează mereu. Iată ce face pentru fostul milionar!

La 18 ani, Irina Columbeanu și-a asumat un rol pe care puțini tineri de vârsta ei l-ar putea duce cu atâta maturitate. Fiica fostului milionar de la Izvorani și-a făcut un scop din a fi aproape de tatăl său, Irinel Columbeanu, aflat de aproape doi ani într-un cămin de îngrijire din Ghermănești. După o perioadă marcată de probleme de sănătate și de pierderea averii, fostul om de afaceri pare să-și fi regăsit liniștea, în mare parte datorită prezenței fiicei sale.

Ce declarații a făcut directorul azilului

Tânăra, stabilită până de curând în Statele Unite, a revenit în România cu dorința de a-și ajuta tatăl. Vizitele sale sunt constante, iar fiecare ieșire în oraș a devenit pentru Irinel un prilej de bucurie și de reconectare la viața pe care o ducea odinioară. Irina îl duce adesea la restaurantele preferate din București, locuri care îi amintesc de vremurile în care era în centrul atenției, însă acum totul are o altă semnificație: timpul petrecut împreună valorează mai mult decât orice avere.

La căminul din Ghermănești, regulile sunt clare pentru toți rezidenții, indiferent de statutul social sau de trecutul lor. De fiecare dată când Irina dorește să-și scoată tatăl în oraș, ea trebuie să anunțe administrația și să semneze în registrele interne, asumându-și răspunderea pentru orele petrecute în afara centrului. La întoarcere, procedura se repetă. Este o măsură de siguranță aplicată tuturor persoanelor vârstnice, menită să asigure o bună evidență și protecție pentru cei găzduiți acolo.

„Când cineva, că e rudă sau prieten, dorește să invite în oraș o persoană care locuiește la noi, trebuie să o ia pe semnătură. Chiar și Irinuca îl ia pe semnătură pe tatăl ei, Irinel Columbeanu. Este majoră, are 18 ani, are acest drept. Când îl scoate în oraș, este răspunzătoare pentru el. Și când revin la azil, ea semnează din nou, la ora la care l-a adus înapoi. Așa e regulamentul pentru toată lumea și toți au înțeles. Nu sunt probleme în acest sens”, a declarat Ion Cassian.

„I-a mai acoperit restanțele la azil”

Deși viața de odinioară a lui Irinel Columbeanu părea desprinsă dintr-un roman al luxului, prezentul este unul simplu, dar senin. După trei accidente vasculare cerebrale, acesta se bucură acum de lucrurile mărunte: conversațiile lungi cu fiica sa, vizitele prietenilor și micile ieșiri în oraș. Personalul centrului spune că fostul milionar are o stare de spirit mai bună, iar zâmbetul i se întoarce de fiecare dată când o vede pe Irina.

Irinel este mult mai vesel, are o stare de spirit bună, de când fiica lui a venit în România. Îl scoate des în oraș, stau mult de vorbă, au o relație strânsă. De altfel, el a crescut-o singur, după plecarea Monicăi Gabor în America.

A investit în educația ei, la școli cu taxă, a avut mare grijă de ea, să nu-i lipsească nimic. Iar acum, la greu, Irinuca îi întoarce binele. I-a mai acoperit restanțele la azil. Face și ea cât poate”, a mai spus Ion Cassian.

