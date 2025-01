Ce a pățit Lidia Buble în aeroport. Angajatului de la securitate nu i-a venit să creadă ce vede

Lidia Buble a păți-o în aeroport! Ajunsă în zona în care se efectuează controlul de securitate al bagajelor de mână, artista a fost verificată la sânge. Motivul? Se pare că interpreta a fost luată la ochi din cauza pantofilor – care ar fi fost clasificați la categoria armelor albe. Cum au stat, de fapt, lucrurile și cum a reușit să treacă de controlul de securitate?

În urmă cu doar câteva ore, Lidia Buble le-a povestit fanilor ultima întâmplare amuzantă din viața ei. Artista s-a pregătit temeinic pentru a călători în Istanbul, însă nici nu avea prin cap să-i treacă prin ce urma să treacă din cauza unei perechi de pantofi.

Lidia Buble a dat de ”belea”. Ajunsă în aeroportul Otopeni, artista a avut parte de o întâmplare neașteptată în zona dedicată controlului de securitate al bagajelor de mână. După ce și-a pus bunurile în tăvile de contro, interpreta a fost luată la rost și aproape pusă să se descalțe din cauza pantofilor pe care îi purta. Întâmplarea amuzantă a fost imediat încărcată pe o rețea de socializare.

S-a minunat de acești pantofi. Băi, când am ridicat pantalonul și s-a uitat la ei… așa de rău îmi pare că nu am avut o cameră să-i filmez fața. A fost prea tare. Deci, el voia să mă descalțe pentru că i s-a părut că pantofii mei sunt armă albă. Bine, adevărul e că ce colțuri au.. pot să omor și gândacii de pe la colțuri”, a spus Lidia Buble pe o rețea de socializare.

”Ajung la partea de control în aeroport. Pun valiza pe bandă, pun toate lucrurile, nu m-am descălțat pentru că nu mi s-a părut că nu am niște pantofi pe care trebuie să îi dau jos din picioare. Ajung în dreptul domnului care trebuia să mă controleze și îmi zice: ”Ce pantofi sunt ăștia? Sunt înalți?”.

La începutul anului, Lidia Buble și-a luat o binemeritată pauză. După un final de an plin cu evenimente și concerte, artista și-a programat o vacanță în străinătate. Și-a dorit să viziteze și să exploreze cultura din Vietnam, așa că s-a suit în primul avion și a zburat în vacanță.

Încântată și mulțumită de alegerea făcută, totuși, artista a avut parte și de câteva întâmplări nu tocmai pe placul ei. În cadrul unei postări pe social media, Lidia Buble le-a povestit fanilor cât de ghinionistă este atunci când merge în restaurante. În fiecare băutură pe care a comandat-o a găsit câte un gândac.

„Eu nu mai suport. Mi s-a întâmplat de două ori de când am ajuns aici. Alaltăieri am mers la o terasă, îmi comand un cocktail, încep să beau din el și la un moment dat mi se blochează paiul. Mișc așa puțin din pai și iese la suprafață un gândac. Deci mi s-a făcut rău instantaneu.

Am trimis paharul înapoi la bar, iar ăia șocați nu înțelegeau, arătându-le gândacul, nu înțelegeau de ce am dus eu paharul înapoi. Au venit trei șefi de sală să mă întrebe care este motivul pentru care am dat paharul înapoi – continuă să citești toate declarațiile AICI.