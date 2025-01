Lidia Buble, experiență de coșmar în Vietnam! Ce a putut să pățească, imediat după ce și-a comandat un cocktail

După ce au muncit din greu de sărbători, vedetele și-au luat pauză în luna ianuarie, iar mare parte din ele deja au plecat în vacanță. Printre cei care au zburat departe de meleagurile românești se numără și Lidia Buble. La început de an, artista și iubitul ei au planificat o vacanță și se află acum în Vietnam. Aceștia și-au dorit să exploreze cultura de aici, dar au avut parte și de câteva surprize neplăcute. Ce a pățit Lidia Bubule în vacanță?

Lidia Buble și Horațiu Nicolau și-au dorit să înceapă anul cu relaxare, așa că au plecat în vacanță. De această dată destinația aleasă a fost Vietnam, iar artista s-a declarat surprinsă de tot ce a văzut acolo. Lidia Buble a fost cucerită de țara asiatică, însă a avut parte și de câteva surprize mai puțin plăcute.

Așa cum spuneam, Lidia Buble și iubitul ei se află în vacanță în Vietnam. Cântăreața este încântată de alegerea făcută, dar le-a mărturisit fanilor săi din mediul online că avut parte și de câteva incidente mai puțin plăcute, care i-au cam tăiat elanul.

Mai exact, artista a povestit că este cât se poate de ghinionistă la capitolul băuturi. Până acum, aceasta a găsit câte un gândac în fiecare băutură pe care a comandat-o la restaurant, iar acest lucru a îngrozit-o.

„Eu nu mai suport. Mi s-a întâmplat de două ori de când am ajuns aici. Alaltăieri am mers la o terasă, îmi comand un cocktail, încep să beau din el și la un moment dat mi se blochează paiul. Mișc așa puțin din pai și iese la suprafață un gândac. Deci mi s-a făcut rău instantaneu. Am trimis paharul înapoi la bar, iar ăia șocați nu înțelegeau, arătându-le gândacul, nu înțelegeau de ce am dus eu paharul înapoi. Au venit trei șefi de sală să mă întrebe care este motivul pentru care am dat paharul înapoi.

Și le-am zis și le-am arătat. Întru-n final au decis să îmi facă alt cocktail, deși pentru ei era ceva de noaptea minții, nu înțelegeau de ce l-am dat. Și râdeau. Se uitau la mine la masă și râdeau încontinuu de mine, că mare tam-tam ce am făcut eu pentru un gândac. După mi-am dat seama că ăștia când găsesc un gândac în pahar se bucură ca atunci când găsim noi bani în geaca de iarnă. Pentru ei e un bonus.

Iar azi de dimineață îmi comand un cappuccino și încep și beau și la un moment dat pun ceașca pe masă și amestec cu lingura. Și iar îmi iese ceva, arăta ca o larvă, cu o burtă așa și cu picioare lungi la spate, ceva îngrozitor. Pur și simplu îmi e groază să mai comand ceva de băut”, a mărturisit Lidia Buble.