Cele mai bune metode pentru slăbit. Mihaela Bilic face recomandări: „Natura ne vrea grași”

De: Denisa Crăciun 17/04/2026 | 22:43
Mihaela Bilic oferă recomandări pentru slăbit / Foto: Facebook

Slăbirea poate fi de multe ori un proces greu. Din acest motiv, Mihaela Bilic vine în atenția oamenilor care se confruntă cu această problemă și oferă câteva sfaturi importante, mai ales în această perioadă în care am gustat din toate preparatele tradiționale la masa de Paște.

După mesele copioase de Paște, fiecare dintre noi ne-am ales cu câteva kilograme în plus. În funcție de metabolism, vârstă și alți factori, procesul de slăbire poate fi mai ușor sau mai greu. Mihaela Bilic, medic nutriționist, a publicat pe rețelele de socializare câteva sfaturi practice care pot ajuta la accelerarea pierderii surplusului. Ea a explicat că pauzele lungi și dese între mese sunt „cheia marilor succese”.

Cele mai bune metode pentru slăbit, conform Mihaelei Bilic

Pierderea kilogramelor în plus dă bătăi de cap multor persoane. Nutriționiștii vin mereu cu sfaturi pentru a face procesul mai simplu. Imediat după Paște, Mihaela Bilic a postat pe rețelele de socializare câteva metode eficiente. Primul și cel mai important despre care a vorbit experta în alimentație este mâncatul rar și des. Senzația de foame poate fi ținută mai ușor sub control, iar o pauză de 4 sau 5 ore între mese permite organismului să facă curățenie totală în tubul digestiv. Acest lucru se referă la faptul că ar fi bine să renunțăm la gustările dintre mese.

O altă recomandare a Mihaelei este consumul apei în timpul mesei. Asta face ca organismul să aibă o senzație de sațietate și în acest mod veți mânca mai puțin.

„Dacă vreți să mâncați mai puțin și să vă săturați mai repede, beți apă în timpul mesei. Nu vă fie teamă că apa diluează sucurile digestive, stomacul nu are rol de digestie. La nivelul lui se secretă suc gastric cu pH acid, care sterilizează alimentele, deci rolul lui este să omoare agenții patogeni introduși în stomac odată cu mâncarea.”

Ea a explicat și de ce funcționează această metodă.

„Abia în intestin are loc digestia și absorbția nutrienților și, culmea, alimentele sunt mai ușor de digerat atunci când sunt lichide! Încercați să beți un pahar de apă în timpul mesei și veți constata că vă simțiți sătui cu mai puțină mâncare. Rețeta cea mai simplă pentru slăbit: 1 gură de mâncare, 2 guri de apă!”, a transmis Mihaela Bilic.

