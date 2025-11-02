Vedeta din România care a suferit 5 operații în șase ani de chin, după un Hollywood smile: „Am început să fac infecții la rădăcină”

O vedetă din România a trecut prin clipe de coșmar, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Aceasta a avut parte, ani întregi, de chin în care a suferit cinci intervenții chirurgicale, după ce a ajuns pe mâna unui medic stomatolog renumit.

Raluca Podea, căci despre ea este vorba, a povestit cu groază despre calvarul prin care a trecut. Blondina a fost nevoită să treacă prin cinci operații, după ce a decis să își facă Hollywood smile. După această intervenție estetică dentară, vedeta a trecut prin cea mai grea perioadă din viața ei.

Raluca Podea a suferit 5 operații în 6 ani, după un Hollywood smile

După șase ani, în care a trăit clipe extrem de grele, după o decizie care i-a schimbat viața, blondina vorbește cu groază despre momentele grele prin care a trecut. Aceasta susține că, deși avea dinții sănătoși, a hotărât să își pună fațete la un medic celebru care, după spusele ei, plătește pentru publicitate.

„Sunt bine acum, am trecut prin șase ani de chin. Mi-am pus dinții definitiv. Eu am avut dinții perfect sănătoși, nu am avut niciodată nici măcar o carie, însă, la un moment dat, am decis să îmi fac Hollywood smile, să îmi pun fațete. Aveam o cunoștință, era medic, mi-a recomandat un alt medic, iar astfel am ajuns la acest individ renumit, care plătește pentru publicitate, și mi-am făcut și eu dinții la el. Nu a fost un sistem de tip barter, doar mi-a făcut un discount de 20%”, a declarat Raluca Podea.

Mai mult, Raluca Podea mărturisește că acel medic i-a pilit excesiv dinții naturali. La puțin timp după intervenția dentară, i-au apărut infecții la rădăcină fiind nevoită să ia antibiotice o perioadă îndelungată.

„Mi-a pilit foarte mult din dinții mei, iar la o lună distanță am început să fac infecții la rădăcină. A început gingia să se înroșească, să se albească, și mi-a dat antibiotic timp de doi ani de zile, pentru a se retrage gingia, dar nu s-a retras. Am decis să consult un alt medic. Acel medic mi-a spus că nu pot sta cu acele fațete în gură, pentru că sunt prost făcute, iar toată mâncarea, chiar dacă eu mă spălam și foloseam dușul bucal, intra acolo. De aceea se forma infecția. Nu mai spun că în față le-am mai schimbat o dată, tot la acel medic, și ajunsesem, de la atâta pilit, să nu mai am deloc dinți, să mai rămână doar puțin din rădăcină”, a mai spus blondina.

De asemenea, vedeta susține că a suferit cinci operații și au fost zile groaznice, în care nu putea nici măcar să bea apă. Mai mult, aceasta spune, cu groază, că sub gingii se formaseră pungi de puroi și de sânge.

„Am consultat șapte medici. Unii dintre ei îmi cereau niște sume colosale ca să mă refacă și nu îmi ofereau garanție. Am găsit, într-un final, un medic căruia îi sunt recunoscătoare. Am făcut cinci operații. Am avut zile când nu mâncam sau beam doar cu paiul. Aveam gutieră din aceea pe care o poartă boxerii. Am trecut prin multe momente grele. Sub gingie formasem pungi de puroi și de sânge. A trebuit să mi se decoperteze gingia de tot, să fie dată la o parte, pentru a putea curăța. În asta au constat operațiile”, a mai spus vedeta.

