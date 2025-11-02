Acasă » Știri » Vedeta din România care a suferit 5 operații în șase ani de chin, după un Hollywood smile: „Am început să fac infecții la rădăcină”

Vedeta din România care a suferit 5 operații în șase ani de chin, după un Hollywood smile: „Am început să fac infecții la rădăcină”

De: Mirela Loșniță 02/11/2025 | 11:17
Vedeta din România care a suferit 5 operații în șase ani de chin, după un Hollywood smile: „Am început să fac infecții la rădăcină”

O vedetă din România a trecut prin clipe de coșmar, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Aceasta a avut parte, ani întregi, de chin în care a suferit cinci intervenții chirurgicale, după ce a ajuns pe mâna unui medic stomatolog renumit.

Raluca Podea, căci despre ea este vorba, a povestit cu groază despre calvarul prin care a trecut. Blondina a fost nevoită să treacă prin cinci operații, după ce a decis să își facă Hollywood smile. După această intervenție estetică dentară, vedeta a trecut prin cea mai grea perioadă din viața ei.

Raluca Podea a suferit 5 operații în 6 ani, după un Hollywood smile

După șase ani, în care a trăit clipe extrem de grele, după o decizie care i-a schimbat viața, blondina vorbește cu groază despre momentele grele prin care a trecut. Aceasta susține că, deși avea dinții sănătoși, a hotărât să își pună fațete la un medic celebru care, după spusele ei, plătește pentru publicitate.

„Sunt bine acum, am trecut prin șase ani de chin. Mi-am pus dinții definitiv. Eu am avut dinții perfect sănătoși, nu am avut niciodată nici măcar o carie, însă, la un moment dat, am decis să îmi fac Hollywood smile, să îmi pun fațete. Aveam o cunoștință, era medic, mi-a recomandat un alt medic, iar astfel am ajuns la acest individ renumit, care plătește pentru publicitate, și mi-am făcut și eu dinții la el. Nu a fost un sistem de tip barter, doar mi-a făcut un discount de 20%”, a declarat Raluca Podea.

Vremea de azi, 2 noiembrie. Temperaturi în scădere, în majoritatea regiunilor. Maxime de 20 de grade în București
Vremea de azi, 2 noiembrie. Temperaturi în scădere, în majoritatea regiunilor. Maxime de...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Mai mult, Raluca Podea mărturisește că acel medic i-a pilit excesiv dinții naturali. La puțin timp după intervenția dentară, i-au apărut infecții la rădăcină fiind nevoită să ia antibiotice o perioadă îndelungată.

„Mi-a pilit foarte mult din dinții mei, iar la o lună distanță am început să fac infecții la rădăcină. A început gingia să se înroșească, să se albească, și mi-a dat antibiotic timp de doi ani de zile, pentru a se retrage gingia, dar nu s-a retras. Am decis să consult un alt medic. Acel medic mi-a spus că nu pot sta cu acele fațete în gură, pentru că sunt prost făcute, iar toată mâncarea, chiar dacă eu mă spălam și foloseam dușul bucal, intra acolo. De aceea se forma infecția. Nu mai spun că în față le-am mai schimbat o dată, tot la acel medic, și ajunsesem, de la atâta pilit, să nu mai am deloc dinți, să mai rămână doar puțin din rădăcină”, a mai spus blondina.

De asemenea, vedeta susține că a suferit cinci operații și au fost zile groaznice, în care nu putea nici măcar să bea apă. Mai mult, aceasta spune, cu groază, că sub gingii se formaseră pungi de puroi și de sânge.

„Am consultat șapte medici. Unii dintre ei îmi cereau niște sume colosale ca să mă refacă și nu îmi ofereau garanție. Am găsit, într-un final, un medic căruia îi sunt recunoscătoare. Am făcut cinci operații. Am avut zile când nu mâncam sau beam doar cu paiul. Aveam gutieră din aceea pe care o poartă boxerii. Am trecut prin multe momente grele. Sub gingie formasem pungi de puroi și de sânge. A trebuit să mi se decoperteze gingia de tot, să fie dată la o parte, pentru a putea curăța. În asta au constat operațiile”, a mai spus vedeta.

Fosta asistentă TV şi fiul ei, prinși în mijlocul unui ATENTAT în Dublin! Forțele de ordine au intervenit de urgență: „Se călcau în picioare!”

Raluca Podea o pune la punct pe Brigitte Pastramă, după ce bruneta s-a lăudat cu victoria în instanţă! “Continuati să trăiți prin mine”

Tags:
Iți recomandăm
Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri! Ce semnifică această culoare: „Este inofensiv pentru ei”
Știri
Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri! Ce semnifică această culoare: „Este inofensiv pentru ei”
De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost sincer: „Au fost multe…”
Știri
De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost…
Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum te-ar putea afecta
Mediafax
Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni:...
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
Gandul.ro
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei...
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn
Adevarul
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a...
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie
Mediafax
Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie
Parteneri
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
Gandul.ro
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri! Ce semnifică această culoare: „Este ...
Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri! Ce semnifică această culoare: „Este inofensiv pentru ei”
De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost ...
De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost sincer: „Au fost multe…”
Locatarii din blocul care a explodat în Rahova vor despăgubiri de milioane de euro! „După doi ani, ...
Locatarii din blocul care a explodat în Rahova vor despăgubiri de milioane de euro! „După doi ani, sau chiar mai mult, să ne dea locuințele”
Test de inteligență | Numai geniile cu IQ peste 140 văd litera ‘O’ în doar 10 secunde!
Test de inteligență | Numai geniile cu IQ peste 140 văd litera ‘O’ în doar 10 secunde!
Party memorabil de Halloween la Casa di David. Toată lumea bună a fost acolo! DJ Tom P a dat tonul ...
Party memorabil de Halloween la Casa di David. Toată lumea bună a fost acolo! DJ Tom P a dat tonul distracției
BANCUL ZILEI | Femeia zăpăcită și cafeaua de dimineață
BANCUL ZILEI | Femeia zăpăcită și cafeaua de dimineață
Vezi toate știrile
×