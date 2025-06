Vedetă din România, HĂRȚUITĂ în trafic de un motocilist. A tras o sperietură soră cu moartea: ”M-a tot urmărit”

Raluca Podea a trecut printr-o sperietură soră cu moartea. A fost hărțuită, înjurată și amenințată în trafic de un motociclist. Tânărul nu s-a mulțumit cu atât și a început să o urmărească prin oraș până când i-a blocat calea.

În cadrul emisiunii Viața fără filtru, Raluca Podea a povestit un episod traumatizant din viața sa. A fost atacată și hărțuită în trafic de către un motociclist. Vedeta se afla în mașină alături de mama și de fiul său, moment în care un motociclist a început să o urmărească și să hărțuiască.

Raluca Podea: ”M-a tot urmărit în trafic”

Totul s-a întâmplat în momentul în care vedeta a schimbat banda de mers. În spatele ei, motociclistul s-a arătat deranjat de faptul că nu i-a lăsat culoar să treacă, tânărul a vrut să-i arate ”cine este, de fapt”. La primul semafor s-a dus direct la mașina Ralucăi, s-a făcut că dă cu pumnul în geam și a început să o amenințe.

”Este o pantă spre hotel, unde am dat semnal, am schimbat banda de sens, doar că acel drum este puțin în pantă. Eu am schimbat banda de sens, m-am pus, el a venit și a făcut slalom printre mașini.

Cumva l-a deranjat faptul că eu am luat banda din mijloc și nu i-am lăsat culoar să treacă. Nici nu l-am băgat în seamă, am râs cu mama, cu David. (…) La următorul semafor l-am văzut în oglindă că a venit prin portieră, s-a făcut că dă cu pumnul în geam și s-a pus în fața mașinii. (…)”, a spus Raluca Podea.

Motociclistul nu s-a mulțumit cu atât. La următorul semafor a venit din nou la mașina Ralucăi. S-a așezat în fața mașinii și a pus frână brusc – în așa fel încât vedeta să nu aibă timp să frâneze și să îl accidenteze. Însă nici de data aceasta nu s-a lăsat păgubaș. Motociclistul a continuat să o urmărească până când a ajuns la destinație. Ulterior, Raluca Podea a mers la poliție și a raportat incidentul, iar acolo a aflat că agresorul era, de fap, minor.

”La următorul semafor, iar a venit și a parcat în fața mașinii mele și a pus frână ca eu să intru în el. (…) Am făcut la următorul semafor stânga să oprim la centrul comercial (…). La momentul acela, când să deschid portiera, l-am văzut că a venit după mine, m-a tot urmărit. Am închis repede portiera, m-a blocat cu motorul”, a declarat Raluca Podea, la Viața fără filtru.