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Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată

De: Alina Drăgan 25/06/2026 | 07:49
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Vor fi 42 de grade Celsius în București
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Sfârșitul primei luni de vară aduce un nou episod de caniculă. Un val de aer tropical ce afectează deja vestul și centrul Europei va ajunge și în România. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță temperaturi record, ce depășesc pragul de 40 de grade. Când vine canicula?

România se pregătește pentru un episod de căldură intensă la sfârșitul lunii iunie, pe măsură ce masa de aer tropical avansează spre est. Potrivit meteorologilor, perioada 26-30 iunie va aduce o creștere accentuată a temperaturilor, care vor urca treptat în majoritatea regiunilor țării. Iar în unele zone pragul de 40 de grade Celsius o să fie depășit.

Vor fi 42 de grade Celsius în București

Un nou dom de căldură a cuprins Europa și aduce temperaturi record. În ultimele zile, mai multe țări europene au înregistrat temperaturi ridicate. Franța s-a confruntat cu maxime de peste 40 de grade Celsius în numeroase regiuni, iar în Peninsula Iberică valorile termice au urcat spre 45 de grade Celsius.

Domul de căldură se va extinde și în România, iar sfârșitul acestei săptămâni și începutul săptămânii viitoare ar putea marca debutul unei perioade de vreme deosebit de caldă, cu disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo și anunță temperaturi caniculare în intervalul 29 iunie – 6 iulie. Cele mai mari abateri pozitive de temperatură sunt așteptate în vestul, nordul și centrul țării. În același timp, precipitațiile vor fi sub valorile normale în toate regiunile.

În ceea ce privește Capitala, meteorologii anunță o încălzire accentuată a vremii, iar temperaturile urcă de la o zi la alta. Canicula se instaurează treptat și aduce valori termice record. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în zilele de 29 și 30 iunie, când termometrele vor indica 37 de grade, la umbră. Însă, temperatura reală resimțită o să fie de 42 de grade Celsius.

Vor fi 42 de grade Celsius în București /Foto: Accuweather

De asemenea, temperaturile se vor menține ridicate și aproape de pragul de caniculă și în săptămâna 6-13 iulie. Valorile termice vor continua să depășească mediile specifice perioadei la nivelul întregii țări. Mai mult, meteorologii avertizează că regimul pluviometric va rămâne deficitar.

 

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