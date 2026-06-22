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Europa se topește sub un val de căldură extremă. Cod roșu și temperaturi record în Franța

De: Denisa Crăciun 22/06/2026 | 09:07
Europa se topește sub un val de căldură extremă. Cod roșu și temperaturi record în Franța
Val de caniculă în Franța
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Un nou val de căldură afectează Europa. În Franța, Marea Britanie, Spania, Germania și Elveția s-au emis avertizări de caniculă. Specialiștii spun că temperaturile ar putea fi asemănătoare cu cele din anul 2003, atunci când mai mulți oameni au decedat în Hexagon din cauza căldurii extreme.

Serviciul Meteorologic Național, Météo-France, a anunțat duminică, 21 iunie, că 49 de departamente vor fi sub cod roșu de caniculă. Avertizarea intră în vigoare de luni, 22 iunie, marcând astfel un record de la introducerea sistemului de avertizare meteorologică din anul 2004. Temperaturile înregistrate în această perioadă vor fi de 40-42 de grade Celsius, iar alerta s-ar putea extinde în mai multe zone în următoarele zile.

Cod roșu de caniculă în Franța

Specialiștii avertizează că începând cu 22 iunie, Franța se află sub cod roșu de caniculă. Serviciul Meteorologic Național, Météo-France, spune că 49 de zone vor fi afectate. Astfel, nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi cuprinse între 20 și 25 de grade Celsius, iar situația se va menține și în zilele următoare.

Temperaturile minime vor fi frecvent cuprinse între 20 și 25 de grade Celsius, a transmis Météo-France.

De asemenea, valorile maxime de pe timpul zilei vor continua să crească și vor ajunge până la 40-42 de grade Celsius, în zonele afectate de codul roșu. În plus, pe lângă cele 49 de departamente aflate sub acest cod, alte 40 sunt vizate de alertă portocalie. În această perioadă s-au adoptat deja noi măsuri de precauție, astfel că activitățile desfășurate în aer liber trebuie limitate, la fel și efortul fizic intens. Celelalte șapte zone metropolitane din Franța se află sub cod galben. Fenomenul este unic și asta pentru că este prima dată când întreaga țară se află sub avertizări meteorologice de la introducerea sistemelor de avertizare din anul 2004.

Un alt lucru important de menționat este faptul că alerta meteo se va menține și în următoarele zile. O scădere a temperaturilor va avea loc cel mai probabil abia la finalul lunii iunie. Mai mult decât atât, alerta roșie s-ar putea extinde de marți și în alte zone aflate în acest moment sub cod portocaliu. Experții spun că temperaturi similare și un val de caniculă au mai fost înregistrate în anul 2003, atunci când a afectat mii de oameni din Europa.

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Prognoza meteo azi, 21 iunie 2026. Vremea în România se încălzește puternic. Caniculă în vest și sud-vest, furtuni locale la munte și în mai multe regiuni ale țării

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