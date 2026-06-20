Prognoza meteo azi, 20 iunie 2026. Temperaturile urcă până la 34 de grade, iar furtunile de vară apar la munte și izolat în restul țării

România va traversa o zi de vară autentică, cu temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării și valori de până la 34 de grade în vest. După-amiaza și seara vor aduce episoade de instabilitate atmosferică, în special la munte și local în restul regiunilor. Pentru cei care își petrec weekendul în aer liber, vremea se anunță favorabilă, însă sunt recomandate precauții în zonele unde pot apărea furtuni de scurtă durată.

Vremea în România

Vremea va continua să se încălzească în întreaga țară, iar începutul de weekend va aduce temperaturi specifice unei zile de vară autentică. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în vestul țării, unde atmosfera va deveni călduroasă, iar în Banat și Crișana disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor apărea înnorări temporare, însoțite de averse și descărcări electrice, în special în zonele montane și submontane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade Celsius, iar minimele nopții vor coborî până la 13 grade în unele regiuni.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va fi predominant frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă. Temperaturile vor urca frecvent la 32-34 de grade, iar în vestul extrem al țării se vor înregistra cele mai ridicate valori din România. Disconfortul termic va crește, mai ales în Banat și Crișana, unde indicele temperatură-umezeală va atinge local pragul critic. Spre seară, izolat, sunt posibile averse și descărcări electrice.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia și sud-estul țării, vremea va deveni călduroasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 30 și 33 de grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara pot apărea înnorări temporare și ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, iar senzația de căldură va fi mai accentuată în zonele de câmpie.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea parte de o zi foarte caldă, cu temperaturi ce vor atinge 32-33 de grade Celsius. Soarele va domina mare parte din interval, însă spre seară sunt posibile dezvoltări noroase și averse izolate. Vântul va avea intensificări trecătoare doar în timpul ploilor.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, vremea va fi plăcută și caldă. În nordul extrem al regiunii, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 26-28 de grade, în timp ce în restul Moldovei se vor înregistra valori de 29-31 de grade. După-amiaza și seara există condiții pentru averse și descărcări electrice pe arii restrânse.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania, temperaturile vor varia între 26 și 31 de grade, cu valori mai scăzute în estul regiunii. În zonele montane și submontane, instabilitatea atmosferică va fi mai pronunțată, fiind așteptate averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină. Pe suprafețe restrânse, cantitățile de apă pot depăși 20-25 l/mp.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi agreabilă, cu temperaturi maxime de 26-28 de grade. Briza mării va tempera senzația de căldură, iar cerul va fi variabil. Spre seară nu sunt excluse înnorări trecătoare, însă șansele de precipitații rămân reduse.

Vremea în București

În Capitală, vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara, când pot apărea averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 30-32 de grade Celsius, iar minima nopții va fi cuprinsă între 16 și 19 grade.

Vremea în marile orașe

În orașul Cluj-Napoca, maxima va ajunge la aproximativ 29-30 de grade, iar minima la 14-16 grade.

La Timișoara, vremea va fi foarte caldă, cu maxime de 33-34 de grade și minime de 18-20 de grade.

La Iași, temperaturile vor urca până la 29-30 de grade, iar pe timpul nopții vor coborî spre 15-17 grade.

În Craiova, capitala Olteniei, sunt așteptate maxime de 32-33 de grade și minime de 17-19 grade.

La Constanța, vremea va fi plăcută, cu temperaturi de 27-28 de grade ziua și 20-21 de grade noaptea.

Azi în Brașov, maximele vor ajunge la 27-28 de grade, iar minimele vor coborî spre 12-14 grade.

CITEȘTE ȘI: Cod galben de caniculă în România! Cele 14 județe în care vor fi 36 de grade Celsius

Meteorologii Accuweather anunță 9 zile cu furtuni electrice în București. Pe ce dată începe „prăpădul”