Prognoza meteo azi, 25 iunie 2026.Meteorologii au actualizat prognoza. Unde se resimte cel mai puternic disconfortul termic

România rămâne sub influența unei mase de aer cald și în următoarele 24 de ore, astfel că vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării. În vest, nord-vest și sud, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. După-amiaza și seara vor aduce însă și episoade de instabilitate atmosferică, în special în zonele montane și în regiunile sud-vestice.

Vremea în România

Ziua de joi va aduce temperaturi ridicate în aproape toate regiunile țării. Maximele se vor încadra între 27 de grade în depresiunile și zonele mai răcoroase ale Transilvaniei și până la 34 de grade în Banat și Crișana.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara vor apărea înnorări temporare în sud-vestul țării, la munte și izolat în centrul teritoriului. Pe alocuri sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Minimele nopții vor coborî până la 9 grade în estul Transilvaniei și vor urca până la 22 de grade pe litoral.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va fi predominant frumoasă și foarte caldă pentru această perioadă. Disconfortul termic va fi resimțit mai ales după-amiaza, când temperaturile vor ajunge frecvent la 32-34 de grade.

Cerul va fi variabil, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat.

Vremea în sud și sud-est

Muntenia și sudul Moldovei vor avea parte de o zi călduroasă, cu temperaturi apropiate de 32-33 de grade. Indicele temperatură-umezeală va atinge local pragul critic, astfel că senzația de căldură va fi mai accentuată.

Spre seară, izolat, pot apărea înnorări temporare și ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia se va afla printre regiunile cu cea mai ridicată instabilitate atmosferică. După-amiaza și seara sunt așteptate înnorări accentuate, averse și descărcări electrice.

Cantitățile de apă vor fi în general de 5-10 litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 15 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor urca până la 31-33 de grade.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Temperaturile maxime vor ajunge la 29-32 de grade, iar vântul va avea unele intensificări temporare.

Ploile vor fi puține și vor apărea doar izolat spre seară.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Transilvania va avea una dintre cele mai plăcute zile din punct de vedere termic. Maximele se vor situa între 27 și 30 de grade, însă după-amiaza și seara sunt posibile averse și descărcări electrice pe arii restrânse.

În zonele montane, instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată. Vor apărea ploi de vară, tunete și fulgere, iar vântul va avea intensificări de scurtă durată în timpul averselor.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Dobrogea va beneficia de vreme caldă și stabilă. Temperaturile vor urca până la 29-31 de grade în interiorul regiunii și vor fi mai temperate pe litoral.

Briza mării va face atmosfera mai plăcută, iar temperaturile minime se vor menține ridicate, în jurul valorii de 22 de grade. Probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vremea în București

Capitala va avea parte de o nouă zi călduroasă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor exista condiții pentru înnorări temporare, ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice.

Temperatura maximă va ajunge la 32-33 de grade, iar minima nopții va fi cuprinsă între 18 și 20 de grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: vreme în general frumoasă, cu maxime de 28-29 de grade și minime de 13-15 grade. Spre seară sunt posibile înnorări trecătoare.

Timișoara: foarte cald, cu temperaturi de până la 33-34 de grade și minime de 18-20 de grade.

Iași: vreme caldă și însorită în mare parte din zi, cu maxime de 30-31 de grade și minime de 16-18 grade.

Craiova: temperaturi ridicate, de 32-33 de grade, iar spre seară cresc șansele pentru averse și descărcări electrice. Minimele vor fi de 17-19 grade.

Constanța: vreme plăcută, cu maxime de 29-30 de grade și minime de aproximativ 22 de grade. Briza mării va menține un confort termic mai bun.

Brașov: temperaturi moderate pentru finalul lunii iunie, cu maxime de 27-28 de grade și minime de 11-13 grade. Spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată.

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