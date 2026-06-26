Pericol de cădere a unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile au trimis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Tulcea

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. În noaptea de joi, 25 iunie spre vineri, 26 iunie, pentru a-i avertiza despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Locuitorii din județul Tulcea au fost avertizați în jurul orei 03:47, în noaptea de joi, 25 iunie spre vineri, 26 iunie. Mesajul a fost emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și a vizat posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile spun că au identificat ținte care evoluau în proximitatea graniței de stat cu Ucraina. Oamenii au fost sfătuiți să fie atenți și să se adăpostească.

Mesaj Ro-Alert în Tulcea

Mesajul de avertizare a fost transmis azi noapte, în jurul orei 03:47. A fost emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență care a fost notificat de Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) din cadrul MApN. Autoritățile au identificat ținte care evoluau în proximitatea graniței de stat cu Ucraina.

De asemenea, un aspect important de menționat este că România nu este vizată de atacurile Federației Ruse, însă situația din noaptea de joi, spre vineri a impus pregătirea și informarea populației. În plus, mesajul trimis de IGSU arată că autoprotecția este esențială, dar mai ales citirea cu atenție a mesajelor transmise de autorități. După emiterea Ro-Alert, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „DELTA” al județului Tulcea nu a fost alertat cu privire la niciun incident sau sesizat pentru acordarea ajutorului.

Un elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române a decolat la ora 03:57, pentru monitorizarea situației aeriene, ca urmare a evoluţiei unor ţinte aeriene, la 31 km est de Sulina. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 03:47. Alerta aeriana a încetat la ora 04:23.Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian, a transmis Armata Română.

VEZI ȘI: Galați, sub proceduri de urgență după căderea unei drone. Oamenii au fost îndrumați să iasă din case: „S-a zguduit puţin pământul”

Avertisment pentru alianță. NATO trebuie să fie pregătită să răspundă militar Rusiei în 30 de minute