România, în alertă! RO-Alert avertizează prezenţa a 15 drone la graniţă

De: David Ioan 29/04/2026 | 10:17
E alertă la granița cu România! Nu mai puțin de 15 drone au fost detectate în apropierea teritoriului țării noastre. Autoritățile sunt în alertă. A fost emis un mesaj RO-Alert pentru populația din zonele vizate.

Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, aproape de granița cu România, au fost monitorizate în noaptea de marți spre miercuri de Ministerul Apărării. Radarele de la sol au urmărit 15 drone. Potrivit autorităților, niciuna dintre drone nu a intrat în spațiul aerian al României. Chiar și așa, pentru siguranța populației, a fost transmis un mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea.

A fost o noapte tensionată la granița României. Forțele ruse au lansat un nou atac cu drone în Ucraina, foarte aproape de zona de frontieră din județul Tulcea. Potrivit Ministerului Apărării, 15 drone au fost monitorizate de radarele de la sol, în timp ce se apropiau de granița fluvială.

”În dimineaţa zilei de miercuri, 29 aprilie, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01.10, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti”, a transmis, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 01.12, mesaj RO-Alert, mai notează sursa anterior menționată.

Radarele Armatei au urmărit în timpul nopții două grupuri de drone, unul format din șapte aparate, iar celălalt din opt. Ținta lor a fost zona Ismail, din Ucraina, aflată aproape de granița cu România.

”Radarele de la sol au urmărit două grupuri, formate din şapte, respectiv opt drone, care au lovit localitatea Ismail, din Ucraina. Piloţii aeronavelor F16 au raportat multiple explozii pe partea ucraineana a Dunarii, în zona Ismail”, precizează oficialii ministerului.

Mai multe fragmente dintr-o dronă rusească au căzut, săptămâna trecută, în Galaţi. O gospodărie, dar şi un stâlp de electricitate au fost serios avariate. Ulterior, autorităţile au evacuat oamenii, iar zona a fost securizată pe un perimetru de 200 de metri.

În imaginile apărute se vede cum podul casei aproape că a fost dărâmat, iar interiorul anexei a fost distrus. Cei care locuiesc în casa unde au căzut mai multe fragmente din drona rusească au vorbit despre clipele de coșmar prin care au trecut.

„A fost crunt, nu vreau să-mi mai aduc aminte. Am auzit şi când a venit, şi când a bubuit. Prima dată am fugit. Mi-era frică şi să ies, şi să stau. Norocul meu că nu aveam copilul în casă. Eu, soţul şi bunicul eram în casă. Stăteam pe telefon şi aşteptam Ro-Alert. Iar când a venit mesajul era prea târziu, era în curte”, a spus o femeie care locuieşte în casa peste care a căzut drona.

CITEŞTE ŞI: Galați, sub proceduri de urgență după căderea unei drone. Oamenii au fost îndrumați să iasă din case: „S-a zguduit puţin pământul”

Alertă medicală în România! Medicii trag un semnal de alarmă după creșterea neașteptată a numărului de cazuri

TEST IQ | O singură cutie cu popcorn dintre cele 48 este diferită. Care?
Știri
TEST IQ | O singură cutie cu popcorn dintre cele 48 este diferită. Care?
Yasmin Awad, prima reacție după ce a trecut de la Ristei la Aris Eram. Dani Oțil le-a ironizat relația
Știri
Yasmin Awad, prima reacție după ce a trecut de la Ristei la Aris Eram. Dani Oțil le-a ironizat…
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Mediafax
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața Presei
Gandul.ro
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
China construiește mașina de „unică folosință”. Cât costă un astfel de vehicul
Adevarul
China construiește mașina de „unică folosință”. Cât costă un astfel de vehicul
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
Grindeanu: Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun caz președintele
Mediafax
Grindeanu: Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun...
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
Click.ro
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui...
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din Atena şi a rănit patru persoane
Digi 24
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din...
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Promotor.ro
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Un produs Parkside este indisponibil deja, dar apare kitul solar smart-eco pentru grădină. Kaufland surprinde cu oferta
go4it.ro
Un produs Parkside este indisponibil deja, dar apare kitul solar smart-eco pentru grădină. Kaufland surprinde...
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Go4Games
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața Presei
Gandul.ro
Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața Presei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Adevărul despre turiștii chinezi
BANCUL ZILEI | Adevărul despre turiștii chinezi
TEST IQ | O singură cutie cu popcorn dintre cele 48 este diferită. Care?
TEST IQ | O singură cutie cu popcorn dintre cele 48 este diferită. Care?
Yasmin Awad, prima reacție după ce a trecut de la Ristei la Aris Eram. Dani Oțil le-a ironizat relația
Yasmin Awad, prima reacție după ce a trecut de la Ristei la Aris Eram. Dani Oțil le-a ironizat relația
Momentul penibil în care Donald Trump îi spune Melaniei că relația lor nu va rezista: ”Draga mea, ...
Momentul penibil în care Donald Trump îi spune Melaniei că relația lor nu va rezista: ”Draga mea, nu va merge”
Cât i-a venit lui Dorian Popa factura la curent, la vila din Domnești. A crezut că este o eroare
Cât i-a venit lui Dorian Popa factura la curent, la vila din Domnești. A crezut că este o eroare
Am aflat când se termină Desafio. Pe ce dată difuzează Pro TV marea finală a show-ului din Thailanda
Am aflat când se termină Desafio. Pe ce dată difuzează Pro TV marea finală a show-ului din Thailanda
Vezi toate știrile