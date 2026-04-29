România, în alertă! RO-Alert avertizează prezenţa a 15 drone la graniţă

E alertă la granița cu România! Nu mai puțin de 15 drone au fost detectate în apropierea teritoriului țării noastre. Autoritățile sunt în alertă. A fost emis un mesaj RO-Alert pentru populația din zonele vizate.

Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, aproape de granița cu România, au fost monitorizate în noaptea de marți spre miercuri de Ministerul Apărării. Radarele de la sol au urmărit 15 drone. Potrivit autorităților, niciuna dintre drone nu a intrat în spațiul aerian al României. Chiar și așa, pentru siguranța populației, a fost transmis un mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea.

România, în alertă!

A fost o noapte tensionată la granița României. Forțele ruse au lansat un nou atac cu drone în Ucraina, foarte aproape de zona de frontieră din județul Tulcea. Potrivit Ministerului Apărării, 15 drone au fost monitorizate de radarele de la sol, în timp ce se apropiau de granița fluvială.

”În dimineaţa zilei de miercuri, 29 aprilie, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01.10, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti”, a transmis, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 01.12, mesaj RO-Alert, mai notează sursa anterior menționată.

RO-Alert avertizează prezenţa a 15 drone la graniţă

Radarele Armatei au urmărit în timpul nopții două grupuri de drone, unul format din șapte aparate, iar celălalt din opt. Ținta lor a fost zona Ismail, din Ucraina, aflată aproape de granița cu România.

”Radarele de la sol au urmărit două grupuri, formate din şapte, respectiv opt drone, care au lovit localitatea Ismail, din Ucraina. Piloţii aeronavelor F16 au raportat multiple explozii pe partea ucraineana a Dunarii, în zona Ismail”, precizează oficialii ministerului.

Mai multe fragmente dintr-o dronă rusească au căzut, săptămâna trecută, în Galaţi. O gospodărie, dar şi un stâlp de electricitate au fost serios avariate. Ulterior, autorităţile au evacuat oamenii, iar zona a fost securizată pe un perimetru de 200 de metri.

În imaginile apărute se vede cum podul casei aproape că a fost dărâmat, iar interiorul anexei a fost distrus. Cei care locuiesc în casa unde au căzut mai multe fragmente din drona rusească au vorbit despre clipele de coșmar prin care au trecut.

„A fost crunt, nu vreau să-mi mai aduc aminte. Am auzit şi când a venit, şi când a bubuit. Prima dată am fugit. Mi-era frică şi să ies, şi să stau. Norocul meu că nu aveam copilul în casă. Eu, soţul şi bunicul eram în casă. Stăteam pe telefon şi aşteptam Ro-Alert. Iar când a venit mesajul era prea târziu, era în curte”, a spus o femeie care locuieşte în casa peste care a căzut drona.

