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Un sat românesc este pe cale să dispară. Mai are doar 20 de locuitori și niciun magazin alimentar

De: Anca Chihaie 15/07/2026 | 10:31
Un sat românesc este pe cale să dispară. Mai are doar 20 de locuitori și niciun magazin alimentar
Sursa foto: Social media
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Fenomenul depopulării continuă să afecteze tot mai multe localități din România, iar în numeroase sate numărul locuitorilor scade dramatic de la un an la altul. Migrația către marile orașe sau către alte țări, îmbătrânirea populației și lipsa oportunităților economice au transformat multe comunități rurale în așezări aproape pustii. Un astfel de exemplu este satul Rătez, din județul Gorj, unde au mai rămas doar aproximativ 20 de locuitori.

Cu zeci de ani în urmă, satul era o comunitate activă, cu familii numeroase, gospodării îngrijite și copii care animau ulițele. Astăzi, imaginea este cu totul diferită. Casele părăsite sunt tot mai numeroase, multe terenuri agricole nu mai sunt lucrate, iar liniștea a luat locul agitației de altădată. Cei care au rămas sunt în mare parte persoane în vârstă, iar perspectivele de revitalizare sunt tot mai reduse.

Mai are doar 20 de locuitori și niciun magazin alimentar

Lipsa locurilor de muncă reprezintă principalul motiv pentru care generațiile tinere au ales să plece. Cei mai mulți s-au stabilit în orașe sau în străinătate, în căutarea unui trai mai bun și a unor venituri mai mari. În lipsa unor investiții importante și a unor activități economice care să creeze locuri de muncă, satul nu a mai reușit să atragă noi locuitori și nici să îi păstreze pe cei tineri.

Depopularea a adus și dispariția unor servicii esențiale. În sat nu mai există magazin alimentar, astfel că locuitorii depind de aprovizionarea din alte localități sau de comercianții care ajung periodic în zonă. Produsele de bază sunt aduse cu mașini de distribuție, însă oferta este limitată și nu poate înlocui un magazin permanent.

Situația este dificilă și în ceea ce privește accesul la serviciile medicale. Cel mai apropiat cabinet medical se află la aproximativ șapte kilometri distanță, ceea ce reprezintă o problemă majoră pentru persoanele în vârstă sau pentru cei care au nevoie de consultații și tratamente frecvente. În lipsa unui mijloc de transport propriu, deplasarea până la medic devine o provocare.

Numărul copiilor rămași în comunitate este foarte redus, iar viitorul satului este incert. Pe măsură ce aceștia vor ajunge la vârsta studiilor sau a angajării, există posibilitatea ca și ei să plece spre alte localități, urmând același traseu parcurs de generațiile anterioare. În aceste condiții, perspectiva ca satul să își recapete populația de odinioară pare tot mai îndepărtată.

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