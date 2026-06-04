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Cum le-a ironizat Codin Maticiuc pe Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. Replica lui a stârnit un val de reacții

De: Denisa Crăciun 04/06/2026 | 18:24
Cum le-a ironizat Codin Maticiuc pe Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. Replica lui a stârnit un val de reacții
Codin Maticiuc, reacție după scandalul Iuliana și Andreea/ sursa foto: social media
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Scandalul momentului dintre Iuliana Beregoi, sora sa și Andreea Bostănică ia amploare în mediul online. După ce videoclipul în care acestea au recurs la agresiune fizică într-un restaurant a apărut pe internet, reacțiile din mediul online au explodat. Printre cei care le-au luat la mișto pe tinerele din Republica Moldova se numără și Codin Maticiuc.

Joi, 4 iunie, Andreea Bostănică a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care povestește cum Iuliana Beregoi și sora ei, Ana au recurs la agresiune fizică asupra ei într-un restaurant. Aceasta a ajuns la spital după mai multe răni la cap, însă nici Ana Beregoi nu a scăpat nevătămată.

Scandalul a devenit rapid mediatizat, în special pe rețelele de socializare și a ajuns și la nume mai mari. Codin Maticiuc a avut o reacție uluitoare pe pagina sa, după ce a văzut momentul. Fanii au reacționat imediat.

Cum le-a ironizat Codin Maticiuc pe Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică

Scenele șocante în care cele două influencerițe au mutat cearta din online în agresiune fizică au surprins pe toată lumea. Cei din mediul online consideră că un astfel de comportament este periculos, mai ales că nu este un exemplu de urmat de tinerii care au acces la internet și văd astfel de episoade.

Codin Maticiuc a reacționat și el, însă prin modul său caracteristic: prin umor pe marginea subiectului. Milionarul a făcut aluzie la rolul său de regizor și a spus că situația dintre Iuliana și Andreea merită ecranizat printr-un documentar.

Eu așteptând să-mi răspundă Beregoi și Bostănică să dau drumul la alt documentar, a fost replica lui Codin Maticiuc.

Gluma sa a adunat rapid vizualizări și reacții, iar mulți fani s-au declarat amuzați de replica lui.

”Prea bună asta”,”Genial”, ”Prea tare”, ”Ai zis frumos și tu”, ”Cel mai tare tiktok”, ”Asta a fost bună”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-a primit regizorul.

Codin Maticiuc, reacție după scandalul Iuliana și Andreea/ sursa foto: social media
Codin Maticiuc, reacție după scandalul Iuliana și Andreea/ sursa foto: social media

Andreea Bostănică s-a dus la poliție

În urma situației, influencerița a depus plângere la poliție, mai ales că se consideră nevinovată și spune că are încredere în polițiști că vor face lumină în acest caz. De asemenea, a menționat că în incinta restaurantului există camere de supraveghere care au surprins momentul.

Sunt camere de luat vederi în acel restaurant și poliția foarte curând o să le privească. Eu nu vreau să mă creadă lumea, nu am nevoie ca lumea să țină cu mine, pentru că eu știu dreptatea mea și atașez video cum se vede clar că telefonul meu era pe podea, pentru că Ana Beregoi m-a lovit la mână, mi-a dat telefonul jos și când am încercat să îmi iau telefonul, eram cu capul pe o parte, a declarat ea.

VEZI ȘI: Scene incredibile la spital după scandalul dintre Bostănică și Beregoi: „Toate plângeau, țipau, nu se înțelegea nimic”

Andreea Bostănică susține că agresiunea a fost planificată! Ce dovadă a publicat cu Iuliana Beregoi: „Mă duc și-l bat direct”

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