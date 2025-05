Cum a apărut văduva lui Gabriel Cotabiță în public, la aproape 6 luni de la moartea artistului: „A plâns încontinuu”

La aproape 6 luni de la moartea lui Gabriel Cotabiță, Aurelian Temișan a organizat un spectacol-tribut. Pe scenă au urcat mai mulți artiști care au cântat de-a lungul timpului cu regretatul artist. Concertul a fost încărcat cu multe emoții, iar printre spectatori s-a numărat și Alina, soția văduva cântărețului. De altfel, aceasta este prima sa apariție publică de la decesul partenerului său de viață.

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani, în data de 23 noiembrie 2024. În ultimii ani, sănătatea sa a fost cam șubredă. În 2015, regretatul artist a suferit un stop cardio-respirator, la o sală de sport. De atunci a purtat un defibrilator automat, pentru prevenirea tulburărilor cardiace.

Ulterior, în 2021, a ajuns la spital din cauza infectării cu coronavirus. Problemele de sănătate nu i-au dat pace nici după aceea. Cântărețul ajunsese iar în atenția medicilor și cu puțin timp înainte să moară. Plecarea sa a îndurerat mulți artiști care l-au cunoscut, motiv pentru care Aurelian Temișan a decis să îi dedice un spectacol-tribut.

Concertul ‘in memoriam’ Gabriel Cotabiță de la Teatrul Național a fost unul de-a dreptul emoționant, cu multe momente speciale. Numeroși artiști au urcat pe scenă alături de Aurelian Temișan, unde s-a cântat, dar s-a și plâns.

Văduva regretatului cântăreț a fost și ea prezentă la eveniment. De altfel, aceasta a fost prima sa apariție publică de la moartea lui Gabriel Cotabiță. Ea a fost însoțită de fetele pe care artistul le-a avut în prima căsnicii.

Alina Cotabiță poartă în continuare doliu, motiv pentru care a venit îmbrăcată în negru. Ea a ales un compleu și un sacou, toate piesele vestimentare fiind elegante. Femeia a stat retrasă, dar a atras toate privirile.

Văduva lui Gabriel Cotabiță nu și-a putut stăpâni lacrimile, iar persoanele care au strat lângă ea au observat ce emoții mari a avut. O femeie din public a mărturisit că Alina a plâns încontinuu, iar suferința ei a fost vizibilă. Chiar dacă au trecut 6 luni, aceasta este în continuare foarte afectată după pierderea soțului.

„Alina a plâns încontinuu. Am văzut cum și-a șters lacrimile de pe obraz, discret. Am stat aproape de ea. Cred că și acum suferă… după pierderea suferită. Am observat că și acum poartă doliu, la șase luni de la moartea lui Gabi”, a spus o femeie din public pentru Viva.