S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Atac cu drone rusești la granița cu România

De: Denisa Iordache 18/01/2026 | 11:15
Atac cu drone rusești în apropierea frontierei cu România. Sursă: Pixabay

Cetățenii din Tulcea au fost puși în alertă astăzi, 18 ianuarie 2026, în jurul orei 01:15. Nu este prima dată când un astfel de incident legat de drone se petrece în această zonă. Toate detaliile în articol! 

Un atac cu drone s-a produs duminica aceasta asupra porturilor ucrainiene de la Dunăre, iar tulcenii au fost înștiințați printr-un mesaj RO-Alert legat de ceea ce se petrece în miezul nopții. 

Dronele aeriene aparțineau Federației Ruse și evoluau în spațiul aerian ucrainean. Dispozitivele au fost identificate de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale. 

„Duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat un grup de drone aeriene ale Federației Ruse care evoluau în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România.”, a stransmis MApN. 

În urma acestei descoperiri, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriana de la Fetești au început pregătirile misiunii de monitorizare aeriană. Misiunea a fost anulată însă după aproximativ 10 minute, asta pentru că țintele au dispărut de pe radare, așa că aeronavele au rămas la sol. 

Întreaga populație a județului Tulcea a primit avertisment prin intermediului mesajului RO-Alert la ora 01:21. Starea de alertă a încetat după 19 minute, la ora 01:40, după ce țintele au dispărut din radare. În urma acestui incident, nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, potrivit MApN. 

După cum vă spuneam, aceasta nu este prima dată când românii sunt puși în alertă. Încă de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina, peste 70 de atacuri cu drone au fost înregistrate în apropierea frontierei României. 

Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate opri războiul cu Rusia

S-a emis Ro-Alert pentru 3 județe din România! MApN a ridicat patru avioane, după ce două drone rusești au intrat în spațiul aerian românesc

