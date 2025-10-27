BANCUL DE LUNI | „Cine a stricat televizorul?”

O doză de umor este întotdeauna binevenită, mai ales la începutul unei săptămâni care se anunță plină de oportunități. Râsul ne ajută să privim lucrurile cu mai multă ușurință și să ne începem ziua cu un zâmbet. CANCAN.RO îți aduce cele mai haioase bancuri care te vor face să te simți mai bine!

Electronistul o întreabă pe clientă:

-Cine a stricat

televizorul?

-Soţul meu. Eu am aruncat cu farfuria si el s-a aplecat….

Alte bancuri amuzante

Pescarul prinde un crap imens și spune mulțumit:

– Te voi duce acasă, la o cină copioasă!

Peștele îi răspunde:

– Mulțumesc, am mâncat deja, nu s-ar putea să mergem la cinematograf?

– Bună ziua, am comandat o pizza la domiciliu și vreau să știu în cât timp ajunge?

– Bună ziua, la ce adresă?

– Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 13.

– Comanda dumneavoastră ajunge în 20-30 de minute.

– Perfect, am o rugăminte la dumneavoastră, în caz că nu sunt afară, să nu sune la poartă. Ultima dată când am făcut comandă a sunat la poartă, a ieșit nevastă-mea și a trebuit să împart pizza cu ea.

Domnule, aș avea nevoie de o zi liberă, sunt bolnav!

– Eu când sunt bolnav, o sărut pe soția mea si îmi revin imediat, încearcă!

– Ok, șefu!

– Ai încercat?

– Da, am încercat. La început a ezitat soția dumneavoastră, dar apoi a început să-i placă si acum mă simt mult mai bine! Mulțumesc!

La botezul unei ture noi de răcani, ofițerul șade într-o parte și Bulă îi ajuta pe aceștia să sară.

Fiecare face nazuri, mai mult sau mai puțin, dar Bulă, nemilos, îi aruncă afară din avion.

Ofițerul e o clipă neatent și Bulă îl ajută pe ultimul soldat să sară.

Acesta se opune mai tare ca ceilalți, iar Bulă îi face și lui vânt.

– Așa un fricos, n-am mai văzut în viața mea, spune el ofițerului.

– Ce-ai făcut, tâmpitule!

– Dom locotenent, doar nu luați apărarea fricosului ăstuia?

– Ce fricos, mă, asta-i bună, mă, ăsta era pilotul nostru…

