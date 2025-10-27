Acasă » Bancuri » BANCUL DE LUNI | „Cine a stricat televizorul?”

BANCUL DE LUNI | „Cine a stricat televizorul?”

De: Andreea Stăncescu 27/10/2025 | 11:03
BANCUL DE LUNI | „Cine a stricat televizorul?”
Cele mai haioase bancuri

O doză de umor este întotdeauna binevenită, mai ales la începutul unei săptămâni care se anunță plină de oportunități. Râsul ne ajută să privim lucrurile cu mai multă ușurință și să ne începem ziua cu un zâmbet. CANCAN.RO îți aduce cele mai haioase bancuri care te vor face să te simți mai bine! 

Electronistul o întreabă pe clientă:
-Cine a stricat
televizorul?
-Soţul meu. Eu am aruncat cu farfuria si el s-a aplecat….

Bancul care îți aduce zâmbetul pe buze

Alte bancuri amuzante

Pescarul prinde un crap imens și spune mulțumit:
– Te voi duce acasă, la o cină copioasă!
Peștele îi răspunde:
– Mulțumesc, am mâncat deja, nu s-ar putea să mergem la cinematograf?

– Bună ziua, am comandat o pizza la domiciliu și vreau să știu în cât timp ajunge?
– Bună ziua, la ce adresă?
– Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 13.
– Comanda dumneavoastră ajunge în 20-30 de minute.
– Perfect, am o rugăminte la dumneavoastră, în caz că nu sunt afară, să nu sune la poartă. Ultima dată când am făcut comandă a sunat la poartă, a ieșit nevastă-mea și a trebuit să împart pizza cu ea.

Domnule, aș avea nevoie de o zi liberă, sunt bolnav!
– Eu când sunt bolnav, o sărut pe soția mea si îmi revin imediat, încearcă!
– Ok, șefu!
– Ai încercat?
– Da, am încercat. La început a ezitat soția dumneavoastră, dar apoi a început să-i placă si acum mă simt mult mai bine! Mulțumesc!

Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

La botezul unei ture noi de răcani, ofițerul șade într-o parte și Bulă îi ajuta pe aceștia să sară.
Fiecare face nazuri, mai mult sau mai puțin, dar Bulă, nemilos, îi aruncă afară din avion.
Ofițerul e o clipă neatent și Bulă îl ajută pe ultimul soldat să sară.
Acesta se opune mai tare ca ceilalți, iar Bulă îi face și lui vânt.
– Așa un fricos, n-am mai văzut în viața mea, spune el ofițerului.
– Ce-ai făcut, tâmpitule!
– Dom locotenent, doar nu luați apărarea fricosului ăstuia?
– Ce fricos, mă, asta-i bună, mă, ăsta era pilotul nostru…

CITEȘTE ȘI: BANC | Echipa invincibilă de fotbal

Bancul începutului de săptămână | „Ce ai mâncat azi la prânz?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
Bancul începutului de săptămână | „Ce ai mâncat azi la prânz?”
Bancuri
Bancul începutului de săptămână | „Ce ai mâncat azi la prânz?”
BANC | Echipa invincibilă de fotbal
Bancuri
BANC | Echipa invincibilă de fotbal
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de miliarde de euro
Mediafax
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de...
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025
Gandul.ro
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS...
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea...
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul său. Tânărul murise într-un accident rutier
Adevarul
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul...
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
Digi24
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă...
Elon Musk controlează două treimi din sateliții activi de pe orbită
Mediafax
Elon Musk controlează două treimi din sateliții activi de pe orbită
Parteneri
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Click.ro
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador Dalí și a fost vândut cu peste 50.000 de euro
Digi 24
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025
Gandul.ro
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul ...
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul nu a trecut”
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru ...
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și România
Nu e un banc! Câte sute de lei costă o icoană aurită de la Catedrala Națională. Cine le-a primit ...
Nu e un banc! Câte sute de lei costă o icoană aurită de la Catedrala Națională. Cine le-a primit gratis?
A stat sau nu ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu? Ilie Bolojan rupe tăcerea: „Când ești ...
A stat sau nu ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu? Ilie Bolojan rupe tăcerea: „Când ești pe această funcție, ai dreptul…”
Cât rezistă un implant dentar? Află durata medie de viață
Cât rezistă un implant dentar? Află durata medie de viață
Orașul din România care va cheltui 800.000 de euro pentru decoraţiunile de Crăciun. Cum au reacționat ...
Orașul din România care va cheltui 800.000 de euro pentru decoraţiunile de Crăciun. Cum au reacționat locuitorii când au aflat
Vezi toate știrile
×