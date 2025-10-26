BANC | Echipa invincibilă de fotbal

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

Un antrenor român a creat o echipă de fotbal care bătea pe toată lumea – și brazilieni, și nemți, și italieni… pe toți la rând.

Este întrebat cum a făcut asta.

Antrenorul:

– În atac am pus moldoveni, din Vaslui – dacă-s beți, nu le stă nimeni în cale…

La mijloc, ardeleni, din Sălaj – știți cum e să negociezi cu ei, vorbesc una, înțeleg alta…

În apărare am pus munteni, din Prahova – nu plătești, nu treci…

Iar în poartă, oltean, din Craiova – chiar dacă marchezi, este aproape imposibil să și demonstrezi…

Alte bancuri amuzante

Soțul gelos își sună zilnic soția

– Unde ești, draga mea?

– Acasă, scumpule! De ce?

– Ești sigură?!

– DA!

– Pornește, te rog, blenderul!

Soția pornește blenderul. Aude bărbatul zgomotul, zâmbește în sinea lui și închide.

A doua zi soțul gelos sună din nou.

– Unde ești, draga mea?

– Acasă, scumpule! S-a întâmplat ceva?

– Nu s-a întâmplat nimic. Sigur ești acasă?!

– Sigur ca sunt acasă!

– Atunci, pornește, te rog, blenderul!

Soția pornește blenderul. Aude bărbatul zgomotul, zâmbește în sinea lui și închide.

După o săptămână în care tot aude blenderul, indiferent de ora la care își sună soția, bărbatul gelos se hotăraște să vina acasă fără să anunțe. Își găsește copilul singur cu bona.

– Fiule, unde este mama?

– Nu știu, mă tot gândesc unde o pleca în fiecare zi cu blenderul?!

