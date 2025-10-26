BANC | Echipa invincibilă de fotbal

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.
Un antrenor român a creat o echipă de fotbal care bătea pe toată lumea – și brazilieni, și nemți, și italieni… pe toți la rând.
Este întrebat cum a făcut asta.
Antrenorul:
– În atac am pus moldoveni, din Vaslui – dacă-s beți, nu le stă nimeni în cale…
La mijloc, ardeleni, din Sălaj – știți cum e să negociezi cu ei, vorbesc una, înțeleg alta…
În apărare am pus munteni, din Prahova – nu plătești, nu treci…
Iar în poartă, oltean, din Craiova – chiar dacă marchezi, este aproape imposibil să și demonstrezi…
– Unde ești, draga mea?
– Acasă, scumpule! De ce?
– Ești sigură?!
– DA!
– Pornește, te rog, blenderul!
Soția pornește blenderul. Aude bărbatul zgomotul, zâmbește în sinea lui și închide.
A doua zi soțul gelos sună din nou.
– Unde ești, draga mea?
– Acasă, scumpule! S-a întâmplat ceva?
– Nu s-a întâmplat nimic. Sigur ești acasă?!
– Sigur ca sunt acasă!
– Atunci, pornește, te rog, blenderul!
Soția pornește blenderul. Aude bărbatul zgomotul, zâmbește în sinea lui și închide.
– Fiule, unde este mama?
– Nu știu, mă tot gândesc unde o pleca în fiecare zi cu blenderul?!
