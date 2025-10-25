BANCUL ZILEI | Calcule bahice la intrarea în berărie

CANCAN.RO îți aduce și astăzi zâmbetul pe buze! Pentru că o doză de umor face ziua mai frumoasă, ți-am pregătit acest banc, care sigur te va face să râzi cu lacrimi. Lasă grijile deoparte, ia-ți câteva clipe de relaxare și bucură-te de o porție zdravănă de râs.
Doi bărbați la intrarea în berărie:
-Azi câte luăm, două sau trei ?
-Două măi, că ieri am luat trei și ne-a mai rămas.
-Patruzeci de beri si două pungi de semințe, vă rugăm.
În club, Bulă se duce la o tipă:
– Păpușă, dansezi?
– Da, sigur!
– Păi, atunci lasă-mă pe mine să stau pe canapea, în locul tău.
Mama:
– Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică in test?
Bulă:
– Din cauza absenței, mamă!
Mama:
– Nu pot să cred Bula, ai lipsit in ziua testului!
Bulă:
– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!
După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineață.
Ia telefonul și formează cu mare greutate numărul sefului său:
– Alo, dom’șef… Vă rog să mă iertați, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu. Sunt răcit cobză, de abia mai vorbesc…
– Îmi dau seama, dar nu-ți face griji inutile! Azi e duminică!
Profesoara este în fața clasei și scrie un exercițiu la tablă.
Bula țipă:
– Domnișoară, aveți păr sub braț!
Infuriată profesoara il trimite pe Bulă acasă pentru restul zilei.
A doua zi, profesoara împinge scaunul de la catedră cu brațul stâng și Bulă strigă:
– Domnișoară, aveți par și sub celălalt braț!
Acum Bulă este trimis acasă pentru tot restul săptămânii.
Luni, doamna profesoară scapă creta.
– Când o ridică, îl aude pe Bulă:
– Vă pup pe toți! Ne revedem după sărbători.
