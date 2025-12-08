BANC | Bulă și blonda din Kaufland

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, ce are o întâlnire cu o blondă în Kaufland. Deznodământul este hilar.

Bulă stă la coadă la Kaufland când, deodată, observă o blondină frumoasă. Și ea la coadă, ceva mai în spate, îl salută cu un fluturat de mână și-i zâmbește prietenos. Lui Bulă nu-i vine să creadă că o tipă atât de bine îl cunoaște și o întreabă:

– Scuzați, domnișoară, ne cunoaștem cumva?

– Nu sunt chiar sigură, dar cred că sunteți tatăl unuia dintre copiii mei.

Bulă are un moment de luciditate și își aduce aminte de singura dată când și-a înșelat soția.

– Dumnezeule, deci ești dansatoarea aia de striptease, cu care am petrecut în seara dinaintea nunții, pe masa de ping-pong, de față cu toți băieții?

– Nuuu, de fapt sunt profesoara de română a fiului dumneavoastră!

Bărbatul, amanta și liftul

Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scara unde locuia respectiva vede următorul anunț: „Liftul nu funcționează”.

Amanta locuia la etajul 15, dar omul dornic de a trăi clipe frumoase și-a zis:

„Mare lucru, pe aripile dragostei ajung și pe Lună!”

Până la etajul 3 a urcat din fugă.

Pe la etajul 6 deja mergea la pas greoi.

La etajul 8 a luat ceva pentru inimă.

La etajul 12 s-a oprit, s-a așezat pe una din trepte ca să-și tragă sufletul și s-a gândit:

„Poate am noroc să n-o găsesc acasă….”

Alte bancuri amuzante

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

BANCUL DE DUMINICĂ | ”Ioane, iar bei?!”

BANCUL DE SÂMBĂTĂ | ”Ce frumos miros mititeii!”