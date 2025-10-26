Cum se calculează întreținerea la bloc și ce plătești în fiecare lună, de fapt

Pentru majoritatea locatarilor de la bloc, lista de întreținere afișată lunar la avizier este un moment plin de emoții și întrebări. Sumele afișate par, uneori, mai mari decât se așteptau, iar curiozitatea, sau nemulțumirea, vin firesc. În realitate, întreținerea nu este doar o obligație impusă de lege, ci o contribuție esențială pentru buna funcționare a întregului imobil.

Această plată lunară reprezintă participarea fiecărui proprietar la cheltuielile comune ale blocului, fără de care viața de zi cu zi în comunitate ar fi imposibilă. În lipsa acestor fonduri, scara ar rămâne murdară, becurile ar sta stinse, lifturile ar fi defecte, iar reparațiile urgente ar fi imposibil de făcut.

Cum se calculează întreținerea la bloc

Întreținerea este, de fapt, o cotă parte pe care fiecare proprietar o achită lunar pentru acoperirea cheltuielilor generale ale blocului. Este reglementată prin Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari, care stabilește clar cum se împart costurile. Contribuția se calculează fie în funcție de suprafața locuinței, fie în funcție de numărul de persoane care locuiesc efectiv acolo.

Banii colectați se folosesc pentru plata facturilor comune, cum ar fi energia electrică de pe casa scării, apa folosită pentru curățenie, serviciile de salubritate, dar și pentru salariile administratorului sau ale personalului de îngrijire. De asemenea, din aceleași sume se constituie fondurile pentru reparații, intervenții tehnice sau întreținerea instalațiilor comune.

În fiecare lună, administratorul centralizează toate facturile primite de la furnizori, precum și alte cheltuieli curente. Acestea sunt apoi repartizate locatarilor după criterii bine stabilite. Unele cheltuieli se împart proporțional cu suprafața apartamentului, cum este cazul contribuției la fondul de reparații. Altele depind de numărul de persoane, de exemplu, costurile pentru salubritate sau pentru consumul comun de apă rece și caldă, atunci când nu există contoare separate.

