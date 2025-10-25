Noi scurgeri de gaz în zona blocului în care a avut loc explozia din Rahova. A fost pus sigiliu!

Sâmbătă dimineață, echipele de la Distrigaz Rețele au descoperit noi scurgeri de gaze în apropierea blocului afectat de explozia devastatoare din Rahova. Astăzi ar fi trebuit reluată alimentarea cu gaze, însă a fost pus, din nou, sigiliu și aproximativ 1.000 de oameni au rămas fără gaze.

Cei de la Distrigaz Rețele au venit încă de la primele ore ale dimineții pentru a verifica nivelul de gaz la fiecare scară în parte, cu scopul de a reporni alimentarea cât mai curând posibil. În urma măsurătorilor au fost găsite noi scurgeri de gaze și s-a pus, din nou, sigiliu.

Noi scurgeri de gaze în apropierea blocului afectat de explozia puternică din Rahova

Un administrator de bloc a mărturisit că „au fost făcute modificări, cu o firmă, acum un an şi jumătate, când blocul a fost anvelopat”. Acesta a mai precizat că distanța dintre țeava de gaz și bloc a fost mărită, potrivit Antena3CNN. Această situație aduce o presiune uriașă din partea locatarilor care își doresc să aibă gaze în locuințe și apă caldă. Mulți dintre aceștia dețin centrale termice și, automat, au nevoie de gaze.

Explozia ce s-a petrecut vineri, 17 octombrie 2025, a creat dezastru. Numeroase locuințe au fost distruse, trei persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost rănite. În urma celor întâmplate, blocul a fost devastat, iar aproape 400 de persoane au rămas fără locuință.

Deflagrația, provocată de o acumulare de gaze, a distrus structura de rezistență a blocului, care a devenit instabil și a fost declarat periculos de specialiști. Deși autoritățile au intervenit prompt, ancheta se află în desfășurare, iar oamenii care au rămas fără un acoperiș deasupra capului sunt încă în stare de șoc.

De asemenea, elevii de la “Dimitrie Bolintineanu”, liceul afectat de explozia care a avut loc în Rahova, trec printr-o situație dramatică. Autoritățile au luat în calcul mutarea celor peste 1.600 de copii, către alte unități de învățământ din sectoarele învecinate.

