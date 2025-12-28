Acasă » Știri » „Uraganul de iarnă” a făcut ravagii în România! Zonele în care vine iar prăpădul: vijelii și rafale de vânt de până la 180 km/h

De: David Ioan 28/12/2025 | 09:00
"Uraganul de iarnă" a făcut ravagii în România! Zonele în care vine iar prăpădul: vijelii și rafale de vânt de până la 180 km/h. Foto: Mediafax foto

Vijelii cu intensitate de uragan au lovit zona montană în ultimele ore, provocând pagube semnificative în mai multe județe. Pe crestele din Hunedoara, rafalele au atins 180 de kilometri la oră, iar în stațiunile de pe Valea Prahovei vântul a smuls copaci și a doborât stâlpi de electricitate.

La Sinaia, un arbore s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers, însă cei trei pasageri au fost salvați la timp de localnici. Meteorologii avertizează că vremea severă se va extinde în toată țara, urmând să intre în vigoare un cod portocaliu de vânt puternic în 20 de județe.

La altitudini de peste 1.800 de metri, viscolul s-a transformat peste noapte într-o furtună cu intensitate similară unui uragan.

Efectele urganului asupra României

Stațiile meteo au înregistrat rafale impresionante: 176 km/h la Țarcu, 140 km/h pe Vârful Omu și 100 km/h în zone precum Sinaia, Călimani și Bâlea. În Hunedoara, vântul a atins aproape 180 km/h, iar efectele s-au resimțit puternic și în stațiunile turistice din Prahova.

În centrul orașului Sinaia, pagubele sunt vizibile la tot pasul.

„Suntem în centrul stațiunii turistice Sinaia, pe drumul care duce la mănăstire. Suntem aproape și de cazinou. Aici vântul a bătut foarte tare încă de azi-noapte, a culcat la pământ copaci, lămpi de iluminat stradal și inclusiv acest stâlp. Atât de mare a fost forța vântului, încât stâlpul acesta din beton, de 30 – 35 de centimetri diametru a fost culcat la pământ”, a relatat un martor.

Localnicii povestesc că rafalele au produs zgomote puternice și au lăsat zone întregi fără curent electric.

„A bubuit puternic când au căzut copacii. […] Inconvenientul este că am rămas fără energie electrică. Rămânând fără energie, am rămas și fără căldură”, a spus un locuitor din Sinaia.

Incidentul cel mai grav a avut loc atunci când un copac s-a prăbușit peste un autoturism aflat în deplasare. Cei trei pasageri au fost scoși nevătămați de oamenii din zonă. În timpul intervenției, unul dintre localnici a povestit momentul de panică:

 „Fiica mea era în față. Și eu în spate. Și nu mai răspundea. Și acolo m-am panicat maxim.”

Zonele în care vine iar prăpădul

Gondola din Sinaia rămâne închisă, iar autoritățile recomandă turiștilor și locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare.

Salvamontiștii transmit, la rândul lor, un apel ferm către cei care plănuiesc drumeții montane să își amâne planurile, deoarece intervențiile în condiții de viscol nu mai pot fi garantate.

Probleme au fost și în județul Vâlcea, unde zeci de șoferi au rămas blocați pe drumul spre Vârful lui Roman. La Rânca, utilajele de deszăpezire intervin continuu, însă cu dificultate, din cauza troienelor formate de vântul puternic.

De mâine, vremea se va înrăutăți în toată țara. Douăzeci de județe vor intra sub cod portocaliu de vânt puternic, iar în zonele montane sunt prognozate rafale de până la 130 km/h.

Meteorologul Mihai Timu avertizează:

„De la începutul zilei până mâine noapte, chiar și în zone mai joase din Transilvania și Moldova, mai multe județe din aceste regiuni vor intra și ele în cod portocaliu, cu rafale de 70 – 90 de kilometri la oră.”

Avertizarea rămâne valabilă până luni, iar viscolul va amplifica senzația de frig, în special în nordul țării, unde nopțile vor fi deosebit de geroase.

CITEŞTE ŞI: Care sunt orașele din România în care ninge de Revelion și de Anul Nou. Meteorologii Accuweather anunță iarnă grea

Este alertă în România. Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat. Ce se va întâmpla în următoarele ore

×