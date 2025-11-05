Gorgona, ultima insulă închisoare din Europa unde deținuții sunt liberi! De ce s-a luat această decizie: „Rata recidivei este scăzută”

Atunci când ne gândim la cei din spatele gratiilor este lesne de înțeles că aceștia nu duc neapărat o viață prea frumoasă. Însă, pentru câțiva deținuți din Italia, detenția arată cu totul altfel. Ultima insulă-închisoare rămasă în Europa este Gorgona, iar cei care ajung aici au parte de o experiență diferită.

Pe o mică insulă din Italia, deținuții trăiesc aproape ca oamenii liberi. Gorgona, o insulă pierdută în Marea Tireniană, este una dintre ultimele colonii penitenciare din Europa unde criminalii și traficanții își ispășesc pedepsele într-un mod diferit. Aici sunt liberi și toată ziua muncesc printre vița de vie și măslini, nu închiși între patru pereți.

Gorgona, ultima insulă închisoare din Europa

Gorgona este situată în Italia centrală și este cea mai nordică insula a arhipelagului toscan. Are puțin peste doi km pătrați și este totodată și cea mai mică insulă. Aici se află una dintre ultimele insule închisoare din Europa, un loc unic, foarte diferit de închisorile de pe continent.

Aici nu există gratii, iar gardienii nu poartă arme. Iar în ceea ce privește deținuții, aceștia nu trăiesc în izolare și primesc o șansă să muncească liberi, să învețe o meserie și să își refacă viața. Pe insulă nu există gratii sau celule, însă deținuții sunt păziți de 24 de gardieni, deși aceștia nu sunt înarmați.

Deținuții care ajung aici au șansa să muncească, iar aceștia se ocupă de animalele de pe insulă sau de agricultură. După terminarea programului de lucru, bărbații își aleg singuri cum să-și petreacă timpul liber. Pot cânta, pot merge la sală sau pot juca fotbal.

Această abordare diferită pare să funcționeze. Ultima tentativă de evadare a fost în anii 80, iar rata recidivei este extrem de scăzută. În timp ce rata de recidivă în rândul populației din Italia este de aproximativ 85%, pentru cei care iau parte la programul Gorgona este de 0%.

„Ei dobândesc un portofoliu de muncă – deci este un proiect care oferă o a doua șansă. Sunt plătiți la același nivel ca profesioniștii care fac aceleași munci pe continent. Când părăsesc insula, au suficienți bani pentru a-și cumpăra o mașină, pentru a plăti chiria. Astfel, rata recidivei este scăzută. Dacă ieși din închisoare cu bani în buzunar, vei fi mai puțin tentat să comiți din nou o infracțiune”, a explicat Lamberto Frescobaldi, președintele companiei.

