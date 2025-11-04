Acasă » Știri » Legea care le aduce românilor 7 ani de închisoare sau o amendă de 150.000 de lei

De: Anca Chihaie 04/11/2025 | 15:40
Guvernul României a aprobat, în ședința din 18 iulie 2024, un proiect de lege care introduce o nouă infracțiune de corupție în legislația națională: mituirea funcționarilor publici străini. Actul normativ, elaborat de Ministerul Justiției, reprezintă un pas esențial pentru alinierea României la standardele internaționale privind combaterea corupției, asumate odată cu aderarea la Convenția Anti-mită a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

În cazul persoanelor juridice, sancțiunile vor fi aplicate sub forma unei amenzi penale, suma corespunzătoare unei zile-amendă fiind stabilită între 3.000 și 150.000 de lei. Pe lângă sancțiunile principale, proiectul prevede și confiscarea banilor, valorilor sau bunurilor oferite cu titlu de mită, iar dacă acestea nu mai pot fi identificate, se va dispune confiscarea prin echivalent.

Potrivit proiectului, orice persoană care promite, oferă sau dă bani ori alte foloase unui funcționar public străin pentru a obține un avantaj într-o operațiune economică internațională riscă o pedeapsă cu închisoarea între 2 și 7 ani. Legea vizează atât situațiile în care mita este oferită pentru îndeplinirea unui act oficial, cât și pe cele în care scopul este neîndeplinirea, întârzierea sau urgentarea acestuia, ori îndeplinirea unui act contrar atribuțiilor de serviciu.

Prin adoptarea acestei reglementări, România transpune în dreptul intern obligațiile asumate prin Convenția privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale. Documentul stabilește clar și definiția funcționarului public străin: orice persoană, numită sau aleasă, care exercită funcții legislative, administrative sau judiciare într-un alt stat, precum și orice agent al unei organizații publice internaționale. Astfel, legea acoperă un spectru larg de situații, de la funcționari ai administrațiilor centrale și locale din alte țări, până la reprezentanți ai instituțiilor internaționale, cum ar fi ONU sau Uniunea Europeană.

Pentru asigurarea unei anchete eficiente, proiectul stabilește și competențele instituționale în investigarea acestui nou tip de faptă. Direcția Națională Anticorupție (DNA) va fi autoritatea responsabilă pentru urmărirea penală, iar Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu Ministerul Justiției, vor avea atribuții în cooperarea internațională în materie penală.

Adoptarea acestei inițiative marchează un moment important în procesul de aderare a României la OCDE, țară care a aderat oficial la Convenția Anti-mită în anul 2023. Până acum, legislația românească sancționa doar faptele de corupție comise în legătură cu funcționari publici din România. Prin extinderea sferei infracțiunilor și asupra celor străini, se asigură o protecție sporită a competiției loiale și a integrității în afacerile internaționale.

