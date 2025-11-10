Acasă » Știri » Dani Mocanu, somat de Poliția Română! Ce pedeapsă gravă riscă pentru evadare + Cum și-ar fi pregătit fuga

De: Alina Drăgan 10/11/2025 | 14:45
Dani Mocanu, somat de Poliția Română /Foto: Social media
Situația nu este deloc roz pentru Dani Mocanu. Joi, 6 noiembrie 2025, manelistul a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Însă acesta și fratele lui, Nando, care a primit o condamnare de 7 ani, sunt de negăsit și au fost dați în urmărire internațională. Dani Mocanu mai are la dispoziție trei zile pentru a se preda. Ce riscă dacă nu o face?

Dani Mocanu a primit o pedeapsă cu executare de 4 ani. Manelistul este acuzat de tentativă de omor, după un incident violent petrecut pe 18 august 2022, în apropierea unei benzinării OMV din Pitești. Fratele lui, Ionuț Nando, a primit 7 ani în același dosar.

Ce pedeapsă gravă riscă Dani Mocanu

Deși a fost condamnat și ar trebui să se afle deja în custodia oamenilor legii, Dani Mocanu este de negăsit. Iar asta i-ar putea aduce o pedeapsă și mai mare. Conform legii, acesta are la dispoziție până la șapte zile pentru a se preda, în condițiile în care nu a fost găsit la domiciliu în momentul în care au mers oamenii legii să-l ia pentru a-l duce la închisoarea la care a fost repartizat.

Pe de altă parte, autoritățile l-au dat deja atât în urmărire națională, cât și în urmărire internațională, iar oamenii legii bănuiesc că Dani Mocanu a reușit să fugă din țară. Ei bine, în acest moment, manelistul mai are la dispoziție doar 3 zile pentru a se preda autorităților române. În caz contrar, riscă încă o condamnare cuprinsă între 6 și 3 ani de închisoare cu executare pentru evadare, condamnare care se adaugă la pedeapsa deja primită de 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor.

Cum și-ar fi pregătit Dani Mocanu fuga

Așa cum spuneam, Dani Mocanu este de negăsit și este dat în urmărire națională, cât și în urmărire internațională. În timp ce oamenii legii îl caută, manelistul pare că și-a pregătit din timp fuga.

Mai exact, se pare că acesta a anticipat că va primi o condamnare grea, așa că și-a anunțat fanii că nu va mai cântă până la finalul anului. Mai mult, și-a anulat și concertele pe care le avea. Totul s-a petrecut înainte de a afla despre condamnare. Motivul invocat a fost că s-ar confrunta cu unele probleme de sănătate.

Însă, chiar și așa, Dani Mocanu a avut grijă de fanii săi. A înregistrat șapte piese în avans și a anunțat că le va lansa în perioada următoare. Astfel, chiar și în lipsă, manelistul poate să facă în continuare bani frumoși cu muzica sa.

