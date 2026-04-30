Acasă » Știri » Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu

Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu

De: Irina Vlad 30/04/2026 | 09:17
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu

Alina și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs pe Drumul Județean 601, între localitățile Videle și Mârșa. Adolescenta de 16 ani, împreună cu un tânăr de 21 de ani, se aflau pasageri într-un autoturism care s-a lovit frontal de un microbuz care circula din sens opus. 

Alina și Andrei, doi tineri de 16 și 21 de ani, din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, au murit luni, 27 aprilie 2026, în jurul orei 22:40, într-un accident rutier produs în Giurgiu, pe DJ 601, între localitățile Videle și Mârșa.

Alina, adolescenta de 16 ani, și-a prevestit moartea

Din primele informații, se pare că șoferul mașinii, un tânăr de 24 de ani din București, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, moment în care a intrat cu viteză într-o curbă, a pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal într-un microbuz de pe sens opus, condus de un șofer de 39 de ani din Teleorman. Cel din urmă a supraviețuit și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

„În noaptea de luni spre marți, ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină pe DJ 601 în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate un microbuz și un autoturism. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Roata de Jos, Detașamentului Bolintin Deal și Punctului de Lucru Drăgănești Vlașca (ISU Teleorman), cu două autospeciale de stingere, trei ambulanțe SMURD, două SAJ și poliția.

O minoră în vârstă de 16 ani și un tânăr de 21 de ani, ambii pasageri în autoturism, au suferit leziuni grave și nu au mai putut fi salvați. Un bărbat de 39 de ani, conducătorul microbuzului, a fost preluat de un echipaj medial și transportat la spital, iar o altă persoană a fost monitorizată la fața locului, ulterior refuzând deplasarea la unitatea medicală”, a transmis ISU Giurgiu.

Din păcate, echipele de salvare ajunse la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru viața celor doi tineri. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, Alina a postat un mesaj în mediul online, mesaj ce a fost interpretat de apropiați ca o premoniție.

sursă foto: TikTok

„Fă tot ce îți dorești. Sunt pline cimitirele de oameni care credeau că au timp”, a fost mesajul publica de Alina cu doar câteva ore înainte de accidentul în care și-a pierdut viața.

Ei sunt tinerii de 16 și 21 de ani care au murit în accidentul cumplit de pe DJ 601. Medicii n-au mai putut face nimic ca să-i salveze

Imagini sfâșietoare de la mormântul lui Eugen Olteanu. Designerul a murit la doar 42 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile care dau lovitura la început de mai. Dorințele pe care le-au ținut ascunse pot deveni realitate
Știri
Zodiile care dau lovitura la început de mai. Dorințele pe care le-au ținut ascunse pot deveni realitate
Lorena Popa, probleme cu operația la sâni! Ce spune despre medicii la care a apelat
Știri
Lorena Popa, probleme cu operația la sâni! Ce spune despre medicii la care a apelat
„Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit o dronă în aer
Mediafax
„Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit...
În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei și Franței, Polonia își dezvoltă industria de apărare cu banii din program. Motivul uluitor pentru care autoritățile române nu fac la fel
Gandul.ro
În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele de corturi la junglă, insule și locuri interzise
Adevarul
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele...
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
Un agent automat a șters baza de date a unei companii în 9 secunde și a recunoscut eroarea
Mediafax
Un agent automat a șters baza de date a unei companii în 9...
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi, în spatele camerelor: „Îi făceam patul”
Click.ro
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi,...
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a evita capturarea: Au ales fără ezitare
Digi 24
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a...
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o...
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
go4it.ro
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei și Franței, Polonia își dezvoltă industria de apărare cu banii din program. Motivul uluitor pentru care autoritățile române nu fac la fel
Gandul.ro
În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei și Franței,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile care dau lovitura la început de mai. Dorințele pe care le-au ținut ascunse pot deveni realitate
Zodiile care dau lovitura la început de mai. Dorințele pe care le-au ținut ascunse pot deveni realitate
Lorena Popa, probleme cu operația la sâni! Ce spune despre medicii la care a apelat
Lorena Popa, probleme cu operația la sâni! Ce spune despre medicii la care a apelat
Valentin Sanfira rupe tăcerea! Primele declarații despre divorțul de Codruța, în miez de noapte: ...
Valentin Sanfira rupe tăcerea! Primele declarații despre divorțul de Codruța, în miez de noapte: „Omul alături de care am trăit peste șapte ani și jumătate…”
Câte zile libere au românii de 1 Mai. Când revin elevii și angajații la programul normal
Câte zile libere au românii de 1 Mai. Când revin elevii și angajații la programul normal
Lovitură de teatru: Ella Vișan și Răzvan Kovacs participă la Insula Iubirii, din postura de cuplu?
Lovitură de teatru: Ella Vișan și Răzvan Kovacs participă la Insula Iubirii, din postura de cuplu?
Tavi Clonda a vrut să o lase fără cuvinte pe Gabriela Cristea. Ce surpriză i-a pregătit la aniversarea ...
Tavi Clonda a vrut să o lase fără cuvinte pe Gabriela Cristea. Ce surpriză i-a pregătit la aniversarea căsătoriei
Vezi toate știrile