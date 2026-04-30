Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu

Alina și Andrei, doi tineri de 16 și 21 de ani, din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, au murit luni, 27 aprilie 2026, în jurul orei 22:40, într-un accident rutier produs în Giurgiu, pe DJ 601, între localitățile Videle și Mârșa.

Alina, adolescenta de 16 ani, și-a prevestit moartea

Din primele informații, se pare că șoferul mașinii, un tânăr de 24 de ani din București, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, moment în care a intrat cu viteză într-o curbă, a pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal într-un microbuz de pe sens opus, condus de un șofer de 39 de ani din Teleorman. Cel din urmă a supraviețuit și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

„În noaptea de luni spre marți, ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină pe DJ 601 în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate un microbuz și un autoturism. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Roata de Jos, Detașamentului Bolintin Deal și Punctului de Lucru Drăgănești Vlașca (ISU Teleorman), cu două autospeciale de stingere, trei ambulanțe SMURD, două SAJ și poliția. O minoră în vârstă de 16 ani și un tânăr de 21 de ani, ambii pasageri în autoturism, au suferit leziuni grave și nu au mai putut fi salvați. Un bărbat de 39 de ani, conducătorul microbuzului, a fost preluat de un echipaj medial și transportat la spital, iar o altă persoană a fost monitorizată la fața locului, ulterior refuzând deplasarea la unitatea medicală”, a transmis ISU Giurgiu.

Din păcate, echipele de salvare ajunse la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru viața celor doi tineri. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, Alina a postat un mesaj în mediul online, mesaj ce a fost interpretat de apropiați ca o premoniție.

„Fă tot ce îți dorești. Sunt pline cimitirele de oameni care credeau că au timp”, a fost mesajul publica de Alina cu doar câteva ore înainte de accidentul în care și-a pierdut viața.

Ei sunt tinerii de 16 și 21 de ani care au murit în accidentul cumplit de pe DJ 601. Medicii n-au mai putut face nimic ca să-i salveze

Imagini sfâșietoare de la mormântul lui Eugen Olteanu. Designerul a murit la doar 42 de ani