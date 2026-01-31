Tragedie în China! Femeie sfâșiată de un animal sălbatic pentru o poză

O poză făcută prea de aproape s-a transformat într-o adevărată tragedie în China. O schioare a fost atacată de un leopard de zăpadă după ce s-a apropiat periculos de mult de animal, potrivit New York Post.

Câteva secunde de neatenție au dus la dezastru

Incidentul șocant a avut loc vineri seara, în comitatul Fuyun din nordul Chinei, aproape de granița cu Mongolia. Potrivit presei locale, o schioare a observat un leopard de zăpadă pe pârtie și s-a apropiat la mai puțin de trei metri pentru a-i face o fotografie. Gestul imprudent a fost suficient pentru a declanșa un atac violent. Imagini tulburătoare surprinse la fața locului o arată pe femeie întinsă în zăpadă, purtând un costum mov de schi, imediat după ce a fost atacată. Într-un alt cadru, aceasta este condusă de alte persoane în afara zonei, cu sângele șiroindu-i pe față, în timp ce martorii încearcă să îi ofere ajutor.

Atacul a fost oprit în cele din urmă de un instructor de schi, care a reușit să alunge animalul agitând spre el bețele de schi. Din fericire, femeia purta cască de protecție, lucru care i-a salvat viața și a limitat gravitatea rănilor.

Avertismentul autorităților: „Nu vă apropiați pentru fotografii”

Victima a fost transportată de urgență la un spital local, unde medicii au anunțat că se află în stare stabilă. Incidentul vine pe fondul mai multor avertismente emise recent de autoritățile chineze, după ce în zonă au fost semnalate mai multe apariții ale leoparzilor de zăpadă.

„Leoparzii de zăpadă sunt prădători mari, cu tendințe agresive. Vă rugăm să traversați rapid zona, să nu zăboviți, să nu coborâți din vehicule și să nu vă apropiați pentru a face fotografii. De asemenea, nu mergeți niciodată singuri”, informează un comunicat oficial.

Femeia se afla cazată în apropierea Geoparcului Global UNESCO Keketuohai, din regiunea Xinjiang. Proprietarul unei pensiuni din zonă a declarat că un leopard de zăpadă fusese observat și cu o zi înainte, în apropierea unei clădiri, probabil în căutare de hrană, deși nu a fost confirmat dacă este vorba despre același exemplar.

China adăpostește aproximativ 60% din populația mondială de leoparzi de zăpadă, însă la nivel global se estimează că mai există doar între 4.000 și 6.500 de exemplare în sălbăticie. Atacurile asupra oamenilor sunt extrem de rare, aceste feline fiind cunoscute drept retrase și evitând contactul uman.

Cazul servește drept un avertisment dur: dorința de a face o fotografie spectaculoasă poate avea consecințe dramatice atunci când granița dintre om și animal sălbatic este ignorată.

