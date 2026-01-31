Acasă » Știri » Doliu în muzică! A murit la 52 de ani, după probleme cardiace

De: Anca Chihaie 31/01/2026 | 22:24
Michael „5000” Watts/foto: social media

DJ-ul și producătorul texan Michael „5000” Watts a murit la vârsta de 52 de ani. Familia sa a anunțat decesul vineri. Potrivit informațiilor transmise, Watts suferea de Torsades de Pointes, o tulburare gravă de ritm cardiac care a dus la stop cardiac subit. În zilele precedente, artistul fusese internat în spital din cauza unor probleme medicale severe.

Decesul a fost confirmat de familia artistului, care a precizat că acesta suferea de Torsades de Pointes, o afecțiune rară și periculoasă de ritm cardiac, ce poate provoca moarte subită. În zilele dinaintea morții sale, Michael Watts fusese internat în spital din cauza unor probleme medicale grave. Starea sa de sănătate se deteriorase rapid, iar eforturile medicale nu au mai putut preveni deznodământul tragic.

Născut și crescut în Texas, Michael Watts a intrat în contact cu muzica încă din adolescență. La doar 14 ani, a început să își creeze și să își vândă propriile mixtape-uri, construindu-și treptat un nume în comunitățile locale. Această perioadă timpurie i-a format stilul și i-a oferit o înțelegere profundă a modului în care muzica poate circula independent de marile structuri ale industriei.

Watts a devenit cunoscut în special pentru contribuția sa la dezvoltarea și popularizarea stilului „chopped and screwed”, un subgen distinct al hip-hop-ului, caracterizat prin tempo-uri încetinite și efecte sonore manipulate. Acest stil a fost inițiat de DJ Screw, iar Michael Watts s-a numărat printre cei care l-au dus mai departe și l-au transformat într-un simbol al identității muzicale din Houston. Prin munca sa, acest sunet a depășit granițele Texasului și a ajuns să influențeze artiști din întreaga lume.

Un moment esențial în cariera sa a fost fondarea casei de discuri Swishahouse, la începutul anilor ’90. Labelul a devenit rapid o platformă importantă pentru artiștii locali, oferindu-le vizibilitate și oportunități într-o industrie dominată de centrele muzicale tradiționale. Swishahouse a jucat un rol major în ascensiunea rapului din Houston la nivel național, în special în anii 2000, când artiștii asociați cu labelul au ajuns frecvent în topurile muzicale și pe posturile de radio din Statele Unite.

Pe lângă activitatea sa de DJ și producător, Michael Watts a fost recunoscut și ca un curator al culturii hip-hop locale. Mixtape-urile sale au funcționat ca vitrine pentru noile talente, iar stilul său de prezentare a devenit o marcă distinctivă. Prin consecvență și viziune, a contribuit la consolidarea unei identități regionale puternice într-un gen muzical extrem de competitiv.

